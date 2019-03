Omnichannel není jen trend, ale nutnost

Digitální transformace rozšiřuje možnosti prodejců přiblížit se přáním zákazníků. Hlavním důvodem stále masivnějšího růstu vícekanálového (omnichannel) prodeje je fakt, že zákazníci chtějí pohodlně nakoupit tam, kde právě jsou – v kamenném obchodě, mobilní aplikaci i online obchodě. Pohodlný vícekanálový prodej je proto spolu s nabídkami na míru základem péče o co nejlepší zákaznickou zkušenost.

Prodejci se přizpůsobují zákazníkům

Největší výzvou současného retailu je plynulý přechod do plnohodnotného omnichannel byznysu. A to proto, že to zákazník tak chce. „Zákazník dnes neřeší, jestli nakupuje v online shopu, mobilní aplikaci či stojí v kamenném obchodě. Chce mít konzistentní informace, nabídku a možnosti napříč všemi kanály,“ říká Ondřej Dědina, ředitel společnosti Mibcon.

Boom internetového byznysu svého času sváděl k představám, že vše bude online a doba kamenných prodejen je u konce. Čas ale ukázal, že zákazníci chtějí spíše pestrou a jednotnou nabídku v řadě možností nákupu. Firmy pak nemají jinou možnost, než se přizpůsobit.

Hranice mezi jednotlivými prodejními kanály mizí

Zákazníci je přestávají vnímat odděleně, berou je jako jeden celek. Je normální objednat si zboží online a následně si jej vyzvednout na pobočce, stejně tak je normální přijít do obchodu a zjistit, že i když tam daný produkt nemají, mají ho jinde a pošlou mi ho domů.



Že je vícekanálový přístup zkrátka realitou dneška a naprostou nutností pro budoucnost potvrzuje i výrobce a prodejce krmiv pro psy a kočky Krmiva Pučálka Martin Pučálka. „Máme jasnou zkušenost, že neexistuje jeden ideální prodejní kanál, který bude vyhovovat všem. Osvědčuje se nám naopak budovat vedle internetového prodeje i síť kamenných prodejen, ve kterých si zákazník může vše reálně pohlédnout na vlastní oči,“ říká. „Stejně tak je to s B2B zákazníky, kde vnímáme podobné „zákaznické“ preference,“ doplňuje Martin Pučálka.

Nabídky na míru – využití momentálních příležitostí

Moderní technologie zásadně proměňují způsob kontaktu se zákazníky. Umějí vytvářet svět zážitků a zkušeností přizpůsobených na míru. Podle aktuální studie Accenture Technology Vision 2019 může být přizpůsobení se zákaznickým požadavkům na míru a jejich dodávka v reálném čase obrovskou možností získání konkurenční výhody. Studie doporučuje nahlížet na každou příležitost jako na individuální a momentální trh okamžiku.

Zkušenosti společnosti Mibcon ukazují, že již dnes se každý pátý prodejce vážně zajímá o nákup technologií, které umožňují sestavovat nabídky zákazníkům zcela na míru. Nejmladší spotřebitelská generace, mileniálové, je dokonce od prodejců vyžaduje.