OMV v nové kampani sází na lásku Čechů k wellness

Od listopadu mohou zákazníci OMV vybírat z výhodné nabídky produktů, které jim zpříjemní chladné dny roku. V sortimentu jsou nyní s výraznou slevou luxusní osušky a koupelnové koberce z jemné bavlny známé milánské značky Bellora, a také praktické spotřebiče pro péči o pleť, vlasy a vousy italské značky Imetec.

Klienti věrnostního programu iBOD mohou čerpat aktuální výhodnou nabídku také prostřednictvím nasbíraných ibodů. Nová kampaň „Hřejivý wellness s OMV“ bude propagována výhradně v online médiích.

„Touto kampaní navazujeme na strategii prémiových čerpacích stanic OMV VIVA, která kromě postupné zásadní modernizace interiéru a služeb zahrnuje nadstandardní možnosti odpočinku, občerstvení a pohodlí během cest,“ říká Michal Janda, marketing manager OMV CZ. „Češi mají wellness v oblibě, proto věříme, že naši novou nabídku ocení a vzpomenou si na nás, až si budou vychutnávat relaxační večer nebo víkend v sauně.“

Zákazníci čerpacích stanic OMV se do nové spotřebitelské akce zapojí automaticky nejen během čerpání pohonných hmot, ale také při mytí vozu nebo nákupu zboží včetně sortimentu ze sekce gastro. Za každých utracených 500 Kč získají řidiči vozů do 3,5 tuny jednu samolepku programu. Po získání 4 samolepek mohou ihned využít výhodného nákupu wellness příslušenství. Akce je nastavena tak, aby mohli řidiči při tankování většího množství paliva a občerstvení odjet ihned s vybraným produktem. Zákazníci s kartou iBOD mohou vyměnit své ibody přímo za produkty bez sbírání samolepek a doplatku. Výměnu vyplněných hracích karet nebo ibodů za odměny lze provést do 21.1.2018 nebo do vyčerpání zásob.