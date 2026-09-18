Opavia představuje nový komunikační koncept

Značka Opavia spouští v Česku a na Slovensku novou reklamní kampaň. Kampaň stojí na konceptu drobných opakujících se rituálů, mini-zvyků, které si lidé vytvářejí ve svém každodenním životě.Značka v nich chce se svými sušenkami a oplatkami v typických žlutých obalech figurovat jako přirozená součást neformálních momentů společné zábavy.
„Chceme přiblížit Opavii tomu, jak dnes lidé skutečně žijí a tráví čas se svými blízkými, ať už jde o společné posezení s kolegy, filmové maratony, karaoke s přáteli, večery strávené na gauči nebo hraním videoher,“ říká Karel Konečný, marketingový ředitel společnosti Mondelēz International pro Česko, Slovensko a Maďarsko. „Často se sice scházíme s ostatními a sdílíme s nimi stejný prostor, ale když se záměrně sejdeme a prožijeme společný okamžik tím, že se věnujeme své vlastní zábavě, svým vlastním způsobem a s vlastními malými rituály, stává se tento okamžik něčím mnohem smysluplnějším a výjimečnějším. Naše sušenky a oplatky k takovým chvílím patří.“
Nový komunikační směr s hlavním sloganem „O drobek víc spolu“ představuje pro značku, která je nejprodávanější ve svém segmentu na trhu, strategický posun. Dlouhodobě stavěla na tradici a mezigeneračním propojení, nově poukazuje na čím dál tím vzácnější neformální chvíle, kdy navazujeme kontakt s našimi blízkými i přáteli. Kampaň běží od září 2026 v televizi a digitálních kanálech v Česku i na Slovensku.