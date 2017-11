Ozvěny budoucnosti – náborová kampaň, která nemá v Česku obdoby

Nouze o zaměstnance zejména v technických a IT oborech přivádí HR pracovníky ke kreativním řešením. HR oddělení ve ŠKODA AUTO proto upustilo od zavedených postupů v hledání potenciálních uchazečů a tradiční oslovování kandidátů vyměnilo za unikátní projekt „Ozvěny budoucnosti“.

Projekt odstartoval v červnu tohoto roku, kde se v první fázi kampaně na sociálních sítích a v médiích začala šířit retro videa z oddělení vývoje automobilky před třiceti lety. Ta poukázala na to, jak si studenti v roce 1987 představovali dnešní svět aut. Zároveň byli současní zájemci a vizionáři vyzváni, aby se podělili o své nápady a návrhy, jak by mohla vypadat auta za dalších třicet let, tedy v roce 2 047.

„Od začátku jsme chtěli vytvořit projekt, který se bude vymykat běžné HR komunikaci. Potřebovali jsme říct, že ŠKODA AUTO má po celá léta moderní oddělení Technického vývoje, ve kterém se tvoří doslova budoucnost aut. Tu ale nejde ukázat, neboť vše podléhá utajení. Proto jsme přišli s programem Ozvěny budoucnosti, kde představujeme futuristické automobilové vize vývojářů. Po třiceti letech jsme otevřeli časovou schránku s uschovanými vizemi studentů z roku 1987, které uvedl sám otec programu, inženýr Petr Vyhnálek, tehdejší vedoucí pracovník vývoje,” říká Pavel Flégl, kreativní ředitel a zakladatel agentury Bistro, a dodává: „Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a současní studenti a další vizionáři projevili o projekt velký zájem. Co je však hlavní, mnoho účastníků si uvědomilo, že pokud chce v technickém oboru něco dokázat, ŠKODA AUTO je ideálním místem pro uskutečnění svých nápadů.”

Ve druhé fázi na konci léta pak byla odhalena pravda, že jde o náborovou kampaň a postupně byly zveřejněny současné nejzajímavější vize soudobých studentů, které vyhodnotila odborná porota ze ŠKODA AUTO. Zvolený timing kampaně cílil zejména na absolventy vysokých škol, kteří se rozhodují, co budou dělat po ukončení studia. Prostřednictvím sociálních médií bylo zasaženo celkem 11 717 841 uživatelů, což přineslo až 233 738 návštěv microsite v rozmezí čtyř měsíců.

„Do projektu se zapojilo více než 450 vizionářů, kteří představili opravdu zajímavé nápady. Nejlepší z nich jsme ocenili zajímavými cenami, vybraní vizionáři například absolvovali prohlídku Technického vývoje ŠKODA AUTO, který standardně podléhá vysokému utajení. Nejúspěšnějšími se pak staly návrhy Marka Gebauera a Michala Tichého, které byly dokonce vizualizované formou videa,“ říká Jitka Veselá z HR Marketingu ŠKODA AUTO.