Pam Rabbit se stala lokální tváří globální Converse kampaně LOVE, CHUCK

Converse se rozhodl poctít CTAS a věnovat mu celoroční zamilovaný dopis. Zavázáním tkaniček u Chucků vyprávíte příběh nostalgie, ale i mladistvé rebélie. A právě tuto emoci má globální kampaň evokovat – je intimní a velmi osobní.

Mezi světové tváře, kteří spolu s Converse píší tyto láskyplné love letters jsou například Tyler, Charli XCX, Lil Yachty a Vince Staples.

Mezi ně se zařadila česká zpěvačka a písničkářka Pam Rabbit, která tvoří osobitý a výrazný hlas své generace. V roce 2025 se objevila ve Forbes 30 pod 30 a je nominována na ceny Anděl v kategorii skladba roku. Její rebelský a odvážný projev jde ruku v ruce s citlivostí a vnímavostí, která tvoří součást její autentičnosti. Skvěle ztělesňuje emocionální pouto, které je součástí DNA Chuck Taylor All Stars.

Talent, osobitý styl, ale také inspirativní přístup k hudbě, kterým Pam spojuje různé kreativní výrazy a zanechává v lidech silné emoce. To vše rezonuje s hodnotami značky Converse.

Její jedinečné spojení hudby a módy oslovuje mladé lidi, kteří hledají inspiraci a autenticitu ve svých volbách. Spoluprací s Pam chceme oslavit uměleckou svobodu jednotlivců, kteří jsou dostatečně nezávislí, aby nešli s davem.

„Converse boty už mě provázejí životem od dob, kdy jsem závodně tancovala. Měla jsem jedny bílé kecky a nedala jsem na ně dopustit. Skrze jejich All Stars jsem zjistila, jak moc podporují umělce, hudebníky, mladé tvůrce a dávají nám možnost se zviditelnit, a to je něco, za co se ráda postavím.“

Lokální kampaň LOVE, CHUCK spolu s Pam odstartovala 13. března na sociálních sítích a bude na ni v průběhu jara navazovat řada živých vystoupení a eventů. Kromě Pam se v lokální kampani objeví i řada dalších osobností z řad All Stars programu, kterým Converse dlouhodobě oslavuje a podporuje začínající talenty z řad umělců, zpěváků, nebo designerů. V tomto ohledu je kampaň pro Pam o to osobnější, jelikož byla sama dlouhou dobu součástí Converse All Stars. Tím bude Converse svým fanouškům ještě blíže a nabídne jim faktický hudební zážitek, který k CTAS patří.