Penny potěší děti kolekcí zvířátek z mořského světa

PENNY láká zákazníky ve své druhé letošní věrnostní kampani na osm roztomilých plyšových zvířátek z mořského světa, která lze pořídit se slevou 72 %. Kampaň potrvá do 26. června 2024

Delfín, žralok, tučňák, hvězdice, želva, chobotnice, mořský koník nebo tuleň. To jsou všechny dostupné plyšové hračky z jedinečné kolekce Zvířátka z mořského světa. „Každoročně se snažíme překvapit naše zákazníky novými a unikátními plyšovými dárky v rámci věrnostní kampaně. Letos jsme se inspirovali mořským světem a přinášíme pestrobarevná zvířátka, aby dětem, ale i jejich rodinám připomínala radost z letního období,“ komentuje výběr plyšáků Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu.

Kterýkoli z těchto osmi nabízených produktů si mohou zákazníci koupit za výhodnou cenu 99,90 Kč exkluzivně ve více než 420 prodejnách PENNY. V rámci věrnostní akce stačí nakoupit a za každých 200 korun nákupu získá zákazník 1 bod. Deset těchto bodů pak lze proměnit v atraktivní slevu 72 % na některého z vybraných plyšáků z nabízené kolekce. Lze jej samozřejmě pořídit i bez bodů, a to za plnou cenu 359,90 Kč. Body lze sbírat až do 26. června a uplatnit je ještě týden poté, nebo do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách PENNY po celé České republice.