Pilsner Urquell chce v novém spotu připomenout, o čem jsou pravé Vánoce

Uchovávat tradice a předávat dál to, co je pro nás důležité, vyžaduje sice velké úsilí, ale má to smysl. To platí i o podstatě vánočních svátků, na což se snaží upozornit nový vánoční spot tradiční české značky Pilsner Urquell. Celá kampaň vybízí diváky k zamyšlení nad tím, o čem by měly být ty pravé Vánoce.

Pilsner Urquell spustil k 1. prosinci 2016 novou TV kampaň. Apeluje na uchovávání původního ducha Vánoc a důležitých rodinných tradic a rituálů, které neodmyslitelně patří k našim Vánocům a dělají je tím, čím jsou.

„Myslíme si, že v dnešní uspěchané době se nám vlastně někdy úplně vytrácí ta hlavní podstata vánočních svátků. Že se pro nás Vánoce snáze stanou symbolem stresu pramenícího z honby za dárky, generálního úklidu a náročných příprav, aby bylo vše perfektní. Zhostili jsme se proto podle nás důležitého poslání – chceme lidem připomenout, o čem ve skutečnosti ty pravé Vánoce jsou,“ říká Luděk Baumruk, marketingový manažer značky Pilsner Urquell. „Vánoce jsou hlavně o tom, že lidé stráví čas se svými nejbližšími a investují svůj čas a energii do toho, aby jim udělali radost. My chceme všechny vybídnout k tomu, aby si tohle hýčkali, uchovávali v rodině a předávali i dalším generacím,“ dodává Baumruk.

Vánoční spot z dílny agentury MUW Saatchi & Saatchi z Bratislavy vznikal pod taktovkou režiséra Juraje Janiše a produkční společnosti Boogie films, o jeho postprodukci se postarala společnost R. U. R. Postproduction. Reklamu natáčel štáb v průběhu dvou dní v centru Prahy, část se odehrála na vánočních trzích na Náměstí Republiky. Hudební doprovod tvoří známá píseň od Petra Hapky Dívám se, dívám.

