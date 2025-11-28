Pilsner Urquell představuje vánoční kampaň

Pilsner Urquell spouští novou vánoční kampaň Neměnná chuť Vánoc, kterou pro značku vytvořila agentura B&T. Kampaň oslavuje dvě stálice našich svátků – společné chvíle a chuť plzně, která zůstává stejná, a proto tak blízká.
Kampaň je letos už čtvrtou pod novým komunikačním konceptem Umění neměnit, který se tentokrát obrací k tomu, co mají Češi na Vánocích nejraději – k jejich neměnnosti. Každý rok opakujeme stejné rituály, jíme stejná jídla a smějeme se stejným rodinným vtipům. A právě v tom spočívá jejich kouzlo.
“Nechtěli jsme dělat další kampaň, která se točí okolo pouštění skořápek, zpívání koled nebo kolem stromečku. Pro lidi je na Vánoce nejdůležitější něco úplně jiného. Lidi kolem nich – a ty malé, ale hluboké lidské momenty, které všichni zažíváme znovu a znovu každý rok a na které se těšíme. Ať už je to hádka o bramborový salát, nebo o to, co si pustíme v televizi,” vysvětluje Ondřej Peša, Executive Creative Director B&T.
Kromě televizního spotu ožívá kampaň i v online prostředí, na sociálních sítích a v outdoorových formátech po celé republice. Hlavní spot vypráví příběh plzeňského sládka, který i po letech strávených v pivovaru spěchá domů, aby si se svojí ženou otevřel láhev Pilsner Urquell. “Ten následný tanec je pro nás osobní metaforou toho, jak bychom chtěli, aby naše vztahy vypadaly, až budeme starší. Reprezentuje jednoduché a neměnné lidské hodnoty, které sdílíme všichni. Proto věříme, že i když se ve spotu moc nemluví, k lidem promlouvat bude,” dodává Peša.
“Pilsner Urquell k Vánocům prostě patří, pro spoustu lidí je to stejně samozřejmá součást svátků jako cukroví nebo ten okamžik, kdy se u štědrovečerního stolu konečně všichni sejdou. Věřím, že se nám podařilo tenhle pocit zachytit upřímně a lidsky, “ dodává Petra Paulisová, Brand Manager Pilsner Urquell.