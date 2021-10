Pilsner Urquell si připomene 179. výročí první várky vědomostní hrou

Značka Pilsner Urquell připravila ke svému 179. výročí netradiční oslavu v podobě městské vědomostní hry. Po celé Plzni budou rozestavěny panely s otázkami spojenými s plzeňským ležákem, na které budou účastníci hry odpovídat pomocí mobilního telefonu. Absolutní vítěz soutěže získá pivo na rok zdarma.

Na zastávkách, na nádraží nebo v zapojených hospodách v Plzni budou umístěny otázky spojené s historií i současností piva Pilsner Urquell, na které mohou účastníci hry odpovídat pomocí QR kódu. Za každé čtyři správné odpovědi získají jedno pivo zdarma, které si mohou vychutnat v některé ze zapojených plzeňských restaurací: U Salzmannů, Švejk Restaurant, Lokál pod divadlem, Sokolovna Bolevec, Plzeňka, Pivnice Sladovnická, Restaurace 12, The PUB a Tank Bar.

„Cílem hry Po Plzi za plzní je pobavit jak obyvatele Plzně, tak její návštěvníky a seznámit je s fakty, které o pivu, jež šíří slávu města i české pivní kultury po celém světě, možná netušili. Věříme, že tím přispějeme k ještě větší hrdosti občanů na své město i na plzeňský ležák,“ vysvětluje Jan Toloch z marketingu značky Pilsner Urquell.

V rámci jednoho dne je možné zodpovědět všechny otázky, vyzvednutí výhry v zapojených podnicích je limitováno na dvě piva denně. Pilsner Urquell tak ke svým narozeninám rozdá celkem 10 000 piv zdarma.

Zapojit se do hry mohou lidé starší 18 let od 1. do 31. října 2021. Každý, kdo správně odpoví na všechny soutěžní otázky, bude zařazen do finálového slosování. Z něj vzejde absolutní vítěz hry Po Plzni za plzní, který bude zveřejněn 1. listopadu 2021 a získá poukaz na pivo na rok zdarma.