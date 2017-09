Pivovar Zubr opět chystá oblíbené podzimní speciály

Již tradičně se v druhé polovině roku na čepech objevují pivní speciály pivovaru Zubr, které si získaly u konzumentů velkou oblibu. Letošní „šňůru speciálů“ zahájí 28. srpna ZUBR Extra Force, který byl uvařen u příležitosti Dnů NATO v Ostravě a Dnů vzdušných sil AČR, jichž je pivovar Zubr již pátým rokem marketingovým partnerem.

„Lidé stále častěji vyhledávají a rádi zkouší speciální a méně tradiční piva, a to především na podzim a v zimě, kdy je pro pití silnějších piv příhodnější počasí. My této poptávce dlouhodobě vycházíme vstříc, když každoročně do nabídky pivovaru zařazujeme několik limitovaných edicí speciálů,“ popisuje pivní trend Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr.

Filtrovaný ležák ZUBR Extra Force 12,5% si mohou lidé vychutnat již od 28. srpna ve vybraných provozovnách, především v Olomouckém a Zlínském kraji, k dostání bude až do vyprodání zásob a samozřejmě nebude chybět také přímo na Dnech NATO, které se konají 16. až 17. září. V podnikové prodejně pivovaru Zubr pak bude možné zakoupit i limitovanou edici v lahvích.

Pro tento ležák je typická vysoká plnost, tmavší barva a výrazná intenzívní hořkost, která vznikla na varně během chmelovaru použitím několika vybraných odrůd českého chmele. Je uvařen podle tradiční receptury za použití regionálních surovin a v ležáckých tancích zrál 70 dní, obsah alkoholu je 5,5% obj.

V září na čepech restaurací Extra Force vystřídá další z oblíbených speciálů, a to ZUBR Svatováclavský speciál, na který naváže ZUBR Grand z prvního chmele. V listopadu nebude chybět Svatomartinské pivo a sezonu speciálů již tradičně uzavře ZUBR Maxxim.

Pivovar Zubr v letošním roce plánuje celkově uvařit více než 5 000 hektolitrů speciálů, což je o 10 procent více než v roce loňském. Prvním letošním speciálem byl ZUBR Narozeninový speciál, který byl uvařen v dubnu u příležitosti oslav 145. výročí založení pivovaru Zubr.