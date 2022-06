Plného potenciálu AI využívá jen zlomek společností, zjistil výzkum Accenture

Podle nového globálního průzkumu Accenture již většina společností zahrnula umělou inteligenci (AI) do svých obchodních strategií. Většina z nich ale stále nevyužívá potenciál, který umělá inteligence nabízí – pouhých 12 % společností je ve využívání AI na tak vysoké úrovni, že díky tomu dosahuje silné konkurenční výhody.

Zpráva se závěry průzkumu s názvem “The art of AI maturity: Advancing from Practe to Performance ” představuje strategie, které umožní společnostem využít umělou inteligenci pro získání konkurenční výhody. Součástí zprávy je také index, který na stupnici 0-100 ukazuje vyspělost dané společnosti ve využívání umělé inteligence. Vyspělost ve využívání AI je určena mírou, s jakou jsou společnosti schopny využít AI pro významné odlišení od svých konkurentů. Klíčové jsou jak technické dovednosti využívání samotných technologií (například AI či cloud), tak i související businessové parametry jakými jsou organizační strategie, firemní kultura, zodpovědné využívání umělé inteligence či potřebná podpora ze strany vrcholového vedení. Podle tohoto indexu je medián vyspělosti AI u většiny organizací na skóre 36 bodů, většina tak má velký prostor pro zlepšení.

Společnost Accenture založila své hodnocení na průzkumu mezi 1 600 C-level exekutivci a vedoucími pracovníky v oblasti Data Science z největších světových společností. Z průzkumu vyplývá, že 12 % společností, které zpráva označuje jako AI Achievers, již využívá umělou inteligenci k tomu, aby předehnaly svou konkurenci. Nejen že díky vysoké vyspělosti ve využívání umělé inteligence mají tito lídři celkem 64 bodů – což je dvakrát více, než jejich “kolegové” ze spodní části indexu – ale dosahují také o 50 % většího růstu tržeb.

Podle průzkumu se společnosti patřící do skupiny AI Achievers nevyznačují výjimečnou úrovní v rámci jedné konkrétní oblasti AI. Místo toho se rovnoměrně zaměřují na rozšiřování jak svých “základních” technických schopností, které jsou potřeba pro udržení kroků s konkurencí, tak i souvisejících bussinesových schopností zahrnujících strategii, procesy a rozvoj lidí.

Index pokračuje dalšími dvěma skupinami, tzv. AI Innovators (13 % organizací) se skóre 50 a tzv. AI Builders (12 % organizací) se skóre 44. Na nejnižší pozici indexu, kam se navíc řadí většina organizací (63 %), stojí tzv. AI Experimenters. Tito “začátečníci” s celkovým skóre 29 zdaleka nevyužívají potenciálu, jaký umělá inteligence nabízí.

Modely vzešlé ze strojového učení, jež bylo pro výzkum využito, naznačují, že podíl skupiny AI Achievers se do roku 2024 rychle zvýší, a to ze současných 12 % na 27 %. Ve stejném časovém horizontu se celkové skóre vyspělosti AI zvýší ze současných 36 na 50.

„Přijetí AI ve větším měřítku a její začlenění do všech aspektů podnikání již není volbou, ale nutností. Zároveň jde o příležitost pro každé odvětví či organizaci. Společnosti s nejvyšším stupněm vyspělosti umělé inteligence, označované jako AI Achievers, jasně ukazují, jakých úspěchů může organizace dosáhnout, když disponuje jasnou vizí, odhodláním ke změně a tandemem v podobě talentovaných zaměstnanců a technologií, říká Petr Lövenhöfer,” Accenture Applied Intelligence Lead pro oblast střední Evropy. „Ale i tato nejvyspělejší skupina má stále spoustu prostoru pro zlepšení. A přestože ve většině průmyslových odvětví je tato skupina zastoupena, v rámci odvětví samotných panují značné rozdíly ve vyspělosti v oblasti AI,” dodává Lövenhöfer.