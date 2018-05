Pojďte ven aneb 5 důvodů, proč má venkovní reklama stále smysl

Fakt, že žijeme v době internetu, nelze nijak zpochybnit. Přesunuje se tam čím dál tím větší část našeho života a volného času. Díky němu navíc můžeme spoustu věcí vyřešit v klidu z pohodlí domova. To se týká i nakupování. Tomu se musel přizpůsobit marketing, který se stále více digitalizuje. Je ovšem velkou chybou si myslet, že reklama by se dnes měla dělat jenom na internetu. Proč například myslíte, že politické strany před volbami stále vydávají papírové noviny, setkávají se s občany a používají billboardy? Ano, protože tento způsob propagace neustále funguje, jen je třeba ho udělat kvalitně a profesionálně. My si nyní přiblížíme několik důvodů, proč se neustále vyplatí dělat venkovní reklamu.

Tady mě uvidí všichni

Předně si musíte uvědomit, jaká je vaše cílová skupina. Jsou to především lidé středního a staršího věku? Tak přesně tyto generace internet příliš nepoužívají a veškeré inzerování na něm vyzní do prázdna. U lidí nad třicet let nebyl internet běžnou součástí jejich života, tudíž jeho používání je individuální. Celkově dnes miliony lidí v Čechách stále nepoužívají síť každý den, nemalé procento z nich potom v podstatě vůbec. Právě na ně je třeba zacílit pomocí venkovní reklamy, ať už formou letáků, plakátů či billboardů. Ovšem i při cílení na mladší jedince mají tyto způsoby propagace smysl. Proč? Jelikož pozornost na webu je velmi krátká a málokdo si prohlíží všechny reklamy kolem. Hodně lidí dnes používá i AdBlock, takže vaše bannery neuvidí. Když si ovšem všimnou někde billboardu, budou mu věnovat mnohem více pozornosti než obvykle. O dost pravděpodobněji si tedy vaši značku zapamatují.

Jak se inzercí volá, tak se od zákazníků ozývá

Dobře, nyní už je nám jasné, proč musíme s reklamou vyrazit ven. Teď je ovšem nutné si uvědomit, jakým způsobem se do toho obujeme. V tomhle případě záleží především na zaměření dané firmy. Když dělá stavební práce, patrně pro ně bude lepší rozmístění po silnicích nebo menších vesnicích, protože tam lidé takový typ služby potřebují o hodně častěji než ve městě. Zase svoje kadeřnictví je třeba inzerovat blízko místa jeho sídla. Dále záleží také na rozpočtu dané firmy. Musíte mít jasně daný budget, kolik peněz jste ochotni na svou propagaci vydat. Podle toho je následně možné se rozhodnout, jestli vaši značku budou propagovat billboardy či citylighty. Citylighty se většinou vyskytují někde u zastávek městské hromadné dopravy či jinde ve městech. Billboardy mají mnohem širší spektrum toho, kde je možné je najít. Pro inzerenty je dobře, že se nyní zakázaly v blízkosti rychlostních silnic, jelikož už nebude jejich množství řidiče tak otravovat a jejich vztah bude více pozitivní. To nás dostává k dalšímu bodu.

Nepřestává působit

Základní marketingové pravidlo často hovoří o takzvané svaté trojici. Podle něj si lidé opravdu vryjí pod kůži nějaký produkt ve chvíli, kdy ho zaznamenají třikrát. Vaše propagační plocha však spoustu chodců zaujme každý den, jelikož kolem ní budou chodit do práce nebo do školy. Tím budou vaší reklamě neustále vystaveni, takže si značku určitě zapamatují. Venkovní reklama dokáže působit 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Není možné se jí zbavit křížkem, takže ji člověk přijme a nechá se spíše ovlivnit. Jen se schválně poté zeptejte svých zákazníků, kolik z nich chodilo denně kolem vašeho citylightu tak dlouho, až se rozhodli vaše služby nebo produkty vyzkoušet. Nejspíš budete překvapeni, o jak velké procento lidí půjde.

Nejvhodnější chvíle

Skoro každého reklamy na internetu především otravují. Proč? Jelikož jim něco nabízejí ve chvíli, kdy se lidé chtějí bavit a nic neřešit. Sami si řekněte, nad čím přemýšlíte po cestě do práce. Co musíte večer nakoupit, kde koupíte dítěti ten nový počítač, případně kým necháte spravit ten rozbitý vodovod. A právě v tu chvíli uvidíte billboard nějaké společnosti nabízející instalatéry. Samozřejmě se zaradujete, rovnou jim zavoláte a domluvíte se. Jste tak reklamě v podstatě vděční, že vám vytrhla trn z paty. Tento typ zákazníků se k vám pravděpodobně bude ještě dlouho vracet. Venkovní reklama prostě nepůsobí jako někdo, kdo by se neustále vnucoval, je příjemnější.

A co když působím pouze on-line?

V takovém případě, ač se to možná na první pohled nezdá, rozhodně venkovní reklamu vyzkoušejte. Dostanete totiž svojí nabídku do skupiny lidí, kam jinak nemáte šanci proniknout. Člověk uvidí váš billboard, zaujme ho, a on si následně vyhledá více informací na internetu. Tím se vašimi zákazníky stanou i ti, kteří jinak sotva otevřou prohlížeč, tudíž byste je on-line kampaní neoslovili. Vaše zákaznická základna se rozšíří o spoustu dalších členů.

Kdo mi to zařídí?

Jistě se nyní ptáte, na koho se nyní obrátit. Jak už jsme si řekli, nesmí jít o žádného břídila, protože v takovém případě je lepší vyhodit ty peníze oknem rovnou. Pokud tedy hledáte kvalitního zprostředkovatele, podívejte se na www.mojeBillboardy.cz. Ta totiž sdružuje desítky agentur vlastnících inzertní plochy na v celé ČR, takže vám zajistí reklamu prakticky kdekoliv. Z nabídky více jak deseti tisíc míst si vybere skutečně každý. Společnost myslí i na ekonomický faktor, takže se na přehledné mapě můžete podívat, kolik stojí billboard v Praze, a kolik v Brně. Po výběru jste rovnou spojeni s majiteli daných ploch, nemusíte jednat přes prostředníka. Funguje i stránka www.mojeBillboardy.sk, kde je možné si domluvit inzerci na Slovensku.