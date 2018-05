POS Media slaví 20 let existence a oznamuje nové obchodní partnerství

POS Media Group hrdě oslavila své 20. výročí jako přední evropský poskytovatel řešení pro maloobchodní média a marketing v místě prodeje.

Z malého v Praze sídlícího projektu o šesti lidech se společnost rozrostla do celoevropské organizace s pobočkami v sedmi zemích, jednou pobočkou ve výstavbě a více než 500 zaměstnanců.

„Byla to úžasná a náročná cesta k 20letému milníku, na jejímž začátku v roce 1998 jsme neměli nic než nápad a malý začínající tým,“ říká Richard van het Bolscher, zakladatel a výkonný ředitel POS Media Group.

Během posledních 20 let společnost POS Media dodala tisíce kampaní pro prodejny a terénní marketingové reklamy pro některé z předních značek a stala se partnerem největších evropských obchodních řetězců. „Jsme neobyčejně hrdí na to, čeho jsme dosáhli, ale jestli mám říct jednu věc, kterou jsme se naučili,“ říká Richard, „tak to, že úspěch v této oblasti vyžaduje ochotu přijímat neustálé změny a hledat nové příležitosti a trendy.“

Ačkoliv pohled zpátky je jistě uspokojující, POS Media se již dívá dopředu na utváření příštích 20 let. „Jsme na prahu uzavření partnerství s vedoucí společností pro maloobchodní marketing v Asii. To nám poskytne příležitost přinést nové služby, které jsme dosud prodejcům nebo našim klientům nemohli nabídnout. Současně jednáme s dalšími společnostmi, které mají zajímavé podíly na trhu tady v jihovýchodní Evropě a v USA.“