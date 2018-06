PRAHA SOBĚ ve videoklipu podpořilo mnoho známých osob i prezidentští kandidáti

Občanská iniciativa PRAHA SOBĚ zveřejnila videoklip, ve kterém ji podpořila víc než desítka Pražanů, včetně známých osobností. Jeho cílem je, aby klip dopomohl sebrat potřebný počet podpisů.

Jako občanská iniciativa jich k tomu, aby mohli dle zákona kandidovat na pražský magistrát, potřebuje 100 000. Nyní má 60 000 podpisů, do konce července nám jich tak chybí posledních 40 000.

Mezi známými osobnostmi se objevuje Jan Svěrák, Ivan Trojan, Michal Horáček, Marek Hilšer, Maxim Velčovský, Václav Neužil, Vladimír 518, Petr Šimůnek, Klára Cibulková, Jitka Schneiderová, Anna Geislerová a další. Klip jen za první den sdílelo 1,5 tisíce lidí a klip zhlédlo 100 000 lidí.

„Pražané se o nás musí dozvědět, nabízíme alternativu. Praha je bohaté město, ale padají tu mosty, doprava stojí a bydlení je nedostupné. Spojili jsme se, abychom to změnili. V Praze 7 jsme si již vyzkoušeli, že to jde. Kandidovat ale můžeme, jen když se nám do léta podaří nasbírat ještě 40 tisíc podpisů. Proto vyzýváme Pražany, přidejte svůj podpis nebo nám pomozte oslovit pár dalších lidí – pojďte do toho s námi,“ uvedl za inciativu Jan Čižinský.