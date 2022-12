Prazdroj spustil kampaň „Chytrej výčep“ netradičním experimentem

Jak by vypadala hospoda, ve které by se netopilo, nesvítilo, s nevychlazeným pivem z manuálního výčepu a jenom studenou kuchyní? Právě takovým experimentem odstartoval Plzeňský Prazdroj kampaň k projektu ,Chytrej výčep´. Pivovar ji připravil ve spolupráci s agenturou Svengali Communications, která vytvořila kreativní a strategický koncept.

Cílem je ukázat inovativní přístup Prazdroje k pomoci hospodám. Nabízí jim řešení, jak v době prudkého růstu cen snížit spotřebu energií a vody a tím zlepšit hospodaření.

Kampaň zviditelňuje zcela novou aktivitu pivovaru na podporu gastronomie. Prazdroj pro ně ve spolupráci s experty z ČVUT, Microsoftu a dalších technologických firem vyvíjí na základě moderních technologií a dat šetrnější výčepní zařízení. To jim pomůže snížit náklady na energie až o 30 procent.

V jedné z hospod, kde jsou technologie čerstvě instalované, proběhl netradiční experiment. „Hospodu jsme v rámci běžného provozu na jeden večer zcela ‚odpojili od energií’ – nesvítilo se, netopilo, nešel klasický výčep s chlazením a podával se jen omezený sortiment jídel studené kuchyně. Sledovali jsme přitom reakce hostů, které byly vesměs negativní. Mnozí, kdo měli původně do hospody namířeno, do ní nevstoupili. Ti odvážnější pak většinou vyjadřovali pochopení s šetřením, ale opakovaně by do potemnělé provozovny s omezenými službami nechodili. Vadilo jim vše, zima, tma a nejvíce to, že neměli možnost se něčím zahřát,“ říká tiskový mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Událost zaznamenaly štáby tuzemských televizí, kampaňový teaser z experimentu se objevil i na facebookovém profilu pivovaru i na Instagramu herce Romana Vojtka, který byl jedním z hostů „vypnuté hospody“. V digitálu vyvolal diskuze na téma – kdo by chodil do potemnělé a studené hospody? „Tento netradiční experiment sloužil k tomu, abychom vyvolali emoce a zároveň jsme přitáhli širokou pozornost k problematice, která je jinak poměrně odtažitá – hledání technologických řešení pro úspory energií a vody v hospodách,“ doplňuje Markéta Dvořáčková, managing partner Svengali Communications.

Následovalo „odhalení“ a představení projektu ,Chytrej výčep´. Emoci vyvolanou atmosférou vypnuté hospody doplnil Prazdroj daty. Vypočetl, kolik by hospody ušetřily, pokud by šly cestou neefektivních úspor (vypnuté topení, zhasnutá světla, studená kuchyně). A přidal ještě údaje z průzkumu mezi veřejností, ve kterém zjistil, že by lidé v takových případech významně omezili své návštěvy hospod a restaurací. Přes 74 % lidí by totiž do podniků, které by tímto způsobem šetřily, téměř nechodilo. „Všechna zjištění jasně ukázala, že při extrémním šetření energií hospody uspoří stovky tisíc korun ročně, ale přijdou až o miliony, protože spotřebitelé by do nich přestali chodit nebo by své návštěvy velmi omezili,“ říká Jakub Zaoral, vedoucí projektu Chytrej výčep z Prazdroje a dodává: „Jasně jsme prokázali, že tento přístup není pro hospody cesta. A v tu chvíli jsme mohli představit naše koncepční řešení – zrentgenujeme výčepní technologii a upravíme výčep tak, aby se hospodským snížily náklady a přitom se to nedotklo návštěvníků hospod a kvality čepovaného piva.“

„Odhalení“ experimentu se uskutečnilo na speciálním eventu spojeném s tiskovou konferencí. Novináři si nejprve mohli krátce na vlastní kůži vyzkoušet atmosféru temné a chladné hospody. Následovalo představení unikátních měření přímo v hospodě a detailní informace k projektu.

Netradiční experiment i formát celé kampaně přitáhly výraznou pozornost médií. Projekt ,Chytrej výčep´ se také kromě českých médií objevil i v zahraničí. Již dva dny po jeho představení odvysílala reportáž o něm srbská televize, následně byl ve zprávách několika světových médií, například z Velké Británie, Irska, Malajsie nebo Singapuru.