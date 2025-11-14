Primark odhaluje svou vánoční kampaň „Sváteční atmosféra naplno“

Primark představuje svou letošní vánoční kampaň „Sváteční atmosféra naplno“. Dnešním dnem startuje ve výlohách více než 470 prodejen po celém světě a zároveň na digitálních a sociálních platformách. Středobodem kampaně jsou přátelé a rodiny užívající si společné sváteční chvíle i bez velkých výdajů.
Během letošních svátků Primark nabízí vše, co k Vánocům patří. Od hřejivých domácích pyžam FamJams přes třpytivé party oblečení pro večery s přáteli, až po vánoční doplňky do domácnosti a drobné dárky. To vše za výjimečně výhodné ceny, které jsou pro Primark typické.
V rámci svých aktivit Primark navíc daruje na trzích, kde působí, dárkové balíčky v hodnotě necelých 7 000 000 Kč místním charitativním organizacím. Cílem je dopřát vánoční atmosféru i lidem v nouzi.
Móda
Pro všechny, kteří se chtějí na svátky obléknout stylově, nabízí Primark výhodné party outfity. Třeba korzetové minišaty s leopardím potiskem za 650 Kč jsou ideální volbou pro výrazný sváteční look. Černý top s volánem lze snadno kombinovat s dalšími kousky pro denní i večerní outfity. Černý strukturovaný kabát za 570 Kč je pak perfektní pro vrstvení během chladnějších dní i nocí.
Na své si přijdou i milovníci ladících setů. Černý flitrovaný top za 470 Kč a kalhoty ve stejném stylu za 570 Kč zaručeně upoutají pozornost. Krémový top s kalhotami je ideální pro firemní večírek, zatímco sukně a halenka s nabíranými rukávy se dají snadno doladit pro denní nošení i večerní akce.
Vánoční pohoda
Pro útulné večery doma zůstávají v nabídce oblíbená sváteční pyžama FamJams. Letos si zákazníci mohou vybrat z celkem sedmi variant – od klasického tartanového vzoru přes vánoční potisky až po pyžama s oblíbenou postavičkou Grinche. Nechybí ani verze pro čtyřnohé mazlíčky.
Více svátečních motivů se objevuje i v kolekci nočního prádla – od mašlí až po tartanové a medvídkové potisky. Ceny začínají už na 130 Kč. Primark navíc do sváteční nabídky poprvé zařazuje i adaptivní dámská pyžama, navržená pro větší pohodlí a snadné oblékání.
Pro denní outfity pokračuje trend ladících svetrů pro celou rodinu. Dámské, pánské i dětské varianty s klasickými vánočními motivy startují od 260 Kč.
Co se týče vánoční výzdoby, na hrncích, svíčkách i stolních dekoracích se objevuje především ikonická červená mašle. Nová kolekce zahrnuje mimo jiné i sváteční polštáře, povlečení nebo světelné ozdoby už od 105 Kč.