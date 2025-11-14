Marketingové noviny.cz
Reklama

Primark odhaluje svou vánoční kampaň „Sváteční atmosféra naplno“

14.11.2025

Primark představuje svou letošní vánoční kampaň „Sváteční atmosféra naplno“. Dnešním dnem startuje ve výlohách více než 470 prodejen po celém světě a zároveň na digitálních a sociálních platformách. Středobodem kampaně jsou přátelé a rodiny užívající si společné sváteční chvíle i bez velkých výdajů.

Během letošních svátků Primark nabízí vše, co k Vánocům patří. Od hřejivých domácích pyžam FamJams přes třpytivé party oblečení pro večery s přáteli, až po vánoční doplňky do domácnosti a drobné dárky. To vše za výjimečně výhodné ceny, které jsou pro Primark typické.

V rámci svých aktivit Primark navíc daruje na trzích, kde působí, dárkové balíčky v hodnotě necelých 7 000 000 Kč místním charitativním organizacím. Cílem je dopřát vánoční atmosféru i lidem v nouzi.

Móda
Pro všechny, kteří se chtějí na svátky obléknout stylově, nabízí Primark výhodné party outfity. Třeba korzetové minišaty s leopardím potiskem za 650 Kč jsou ideální volbou pro výrazný sváteční look. Černý top s volánem lze snadno kombinovat s dalšími kousky pro denní i večerní outfity. Černý strukturovaný kabát za 570 Kč je pak perfektní pro vrstvení během chladnějších dní i nocí.

Na své si přijdou i milovníci ladících setů. Černý flitrovaný top za 470 Kč a kalhoty ve stejném stylu za 570 Kč zaručeně upoutají pozornost. Krémový top s kalhotami je ideální pro firemní večírek, zatímco sukně a halenka s nabíranými rukávy se dají snadno doladit pro denní nošení i večerní akce.

Vánoční pohoda
Pro útulné večery doma zůstávají v nabídce oblíbená sváteční pyžama FamJams. Letos si zákazníci mohou vybrat z celkem sedmi variant – od klasického tartanového vzoru přes vánoční potisky až po pyžama s oblíbenou postavičkou Grinche. Nechybí ani verze pro čtyřnohé mazlíčky.

Více svátečních motivů se objevuje i v kolekci nočního prádla – od mašlí až po tartanové a medvídkové potisky. Ceny začínají už na 130 Kč. Primark navíc do sváteční nabídky poprvé zařazuje i adaptivní dámská pyžama, navržená pro větší pohodlí a snadné oblékání.

Pro denní outfity pokračuje trend ladících svetrů pro celou rodinu. Dámské, pánské i dětské varianty s klasickými vánočními motivy startují od 260 Kč.

Co se týče vánoční výzdoby, na hrncích, svíčkách i stolních dekoracích se objevuje především ikonická červená mašle. Nová kolekce zahrnuje mimo jiné i sváteční polštáře, povlečení nebo světelné ozdoby už od 105 Kč.

Email, RSS Follow

 Další články:

Coca-Cola Trophy Tour: Zlatá trofej FIFA míří do České republiky Galerie Harfa bude hostit čokoládový festival Datart jako první nabízí možnost placení iBODY Orbit učí lidi úsměvu

Čtěte také

marketing Vánoční kampaň T-Mobile povzbuzuje k propojení #MeziSvými
marketing XTB spouští novou reklamní kampaň
marketing Trinity Bank generálním partnerem Českého slavíka
marketing Síla spojení Coca-Cola a Star Wars přináší fanouškům limitovanou edici
marketing Májka startuje letní kampaň „Jdi po žluté“

Nejčtenější
Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!