Společnost Primark představuje vánoční kampaň „Style Your Season“, která spojuje aktuální módní trendy, kvalitu a dostupné ceny. Nabízí inspiraci pro všechny příležitosti, které k vánočnímu období neodmyslitelně patří – od slavnostních večírků přes pohodové chvíle s rodinou až po výběr dárků a sváteční výzdobu domova.
Kampaň v těchto dnech startuje ve výlohách více než 500 prodejen Primark po celém světě a také na digitálních a sociálních kanálech značky. Představuje širokou nabídku oblečení a doplňků pro celé sváteční období – od výrazných společenských modelů a hřejivých úpletů až po sezónní bytové doplňky a promyšlené dárky. Letos Primark také představuje svou dosud největší sváteční kolekci pyžam, ve které najdete sladěné modely pro celou rodinu. Díky cenám začínajícím na 55 Kč u dětského oblečení a 310 Kč u módy pro dospělé si zákazníci mohou dopřát stylové zimní kousky pro všechny příležitosti, aniž by museli slevit ze svých nároků.
Móda pro každou sváteční příležitost
Srdcem letošní kampaně je vánoční módní kolekce Primarku, která kombinuje aktuální trendy s nadčasovými a snadno kombinovatelnými kousky. Nabízí inspiraci pro nejrůznější příležitosti – od firemních večírků a večerních setkání s přáteli až po rodinné oslavy nebo spontánní sváteční plány.
Pro všechny, kdo si rádi dopřejí trochu slavnostní elegance, se vrací Coleen Rooney se svou již třetí kolekcí By Coleen. Tentokrát hrají hlavní roli luxusně působící materiály, jako jsou samet a satén, doplněné flitry a třpytivými detaily. Výrazné modely i vzájemně sladěné kousky umožňují snadno vytvořit elegantní outfit na vánoční večírky a další slavnostní události. Kolekce s cenami od 210 Kč je v prodejnách Primark dostupná od 10. listopadu.
Tváří letošní vánoční kampaně pánské módy Primark se poprvé stává irský herec Emmett J. Scanlan. Představuje kolekci, která propojuje klasickou eleganci s uvolněným moderním stylem. Nechybějí strukturované obleky a modely úzkého střihu pro slavnostnější příležitosti, ale ani kostkované kabáty, bundy s hřejivou podšívkou nebo prošívané bombery pro každodenní nošení. Moderní svetry s tradičními severskými vzory a výrazné textury dodávají kolekci nostalgický zimní nádech. Výsledkem jsou pohodlné a univerzální outfity, které se snadno nosí i kombinují.