Primark uvádí na trh svou první cirkulární kolekci

Společnost Primark uvádí na trh svou první řadu výrobků speciálně navržených a vyrobených tak, aby se daly opakovaně používat a recyklovat.

Tuto kolekci cirkulární módy navrženou na základě nových standardů cirkulárních produktů společnosti, které vycházejí ze zásad stanovených nadací Ellen MacArthur Foundation, mohou zákazníci v obchodech Primark nakupovat od poloviny dubna.

Tato 35dílná kolekce, která zahrnuje pánské, dámské a dětské oblečení, vychází z univerzálních oblíbených střihů, vzorů a barev, které lze skvěle kombinovat s ostatními kousky v šatníku. Každý kus oblečení byl pečlivě navržen tak, aby odpovídal ambicím společnosti Primark směřovat k cirkulární budoucnosti, a to od složení vláken až po zvýšenou odolnost a recyklovatelnost. Pro Primark jde zatím o první cirkulární kolekci, další se chystají později v průběhu roku. Od stylových džínů se širokými nohavicemi nebo džínů volného střihu až po přechodové džínové svršky a pohodlná trička. To je nová kolekce pro jaro/léto, kterou můžete nosit s vědomím, že po skončení jejich životnosti mohou být tyto kousky recyklovány na nové oblečení a materiály.

Každý kousek v kolekci byl navržen a vyroben tak, aby se dal znovu použít nebo recyklovat. V tomto ohledu se společnost Primark zaměřila zejména na 3 oblasti:

Udržitelnější materiály: Oblečení obsahuje minimálně 95 % bavlny z programu Primark Sustainable Cotton Programme, který školí pěstitele bavlny, aby spotřebovávali méně vody, chemických hnojiv a pesticidů, a díky tomu dosahovali i vyššího zisku. Zbývajících 5 % tvoří lemy, ozdoby nebo knoflíky, které byly navrženy tak, aby je bylo možné snadno odstranit nebo recyklovat.

Trvanlivost: I oblečení má svůj životní cyklus. Primark i jeho zákazníci si ale přejí, aby vydrželo co nejdéle. Nová kolekce proto prošla přísnými testy odolnosti v souladu s novými standardy společnosti Primark pro zvýšenou životnost při praní.

Recyklovatelnost: Každý kus je navržen tak, aby mohl být na konci své životnosti recyklován. V praxi to například znamená, že tam, kde to bylo možné, byly z oděvů odstraněny lemy a knoflíky, aby bylo oblečení snazší znovu využít buď na výrobu vláken, nebo nových produktů. Použité oblečení mohou zákazníci odevzdat na stanovištích pro darování textilu, která jsou v současné době v prodejnách Primark dostupná na vybraných trzích.

Nicholas Lambert, vedoucí oddělení cirkulárních produktů společnosti Primark, k nové kolekci uvedl: „Tato kolekce je výsledkem mnoha let usilovné práce na vytvoření nových standardů, jejichž cílem je umožnit našim produktovým týmům a dodavatelům vytvářet více cirkulárních produktů navržených v souladu s našimi závazky v oblasti udržitelnosti. Jedná se o naši první cirkulární kolekci cenově dostupného oblečení, které lze opakovaně nosit, snadno opravovat a nakonec recyklovat. Doufáme, že se zákazníkům kolekce zalíbí a budou si nošení nových modelů užívat. S její pomocí chceme zároveň změnit představu o tom, jak může vypadat cenově dostupný cirkulární výrobek. I když víme, že jde jen o jeden z mnoha kroků v naší cestě za tím stát se více cirkulární firmou, máme velkou radost, že můžeme tyto nové designové přístupy díky naší kolekci více rozšířit.“

Laura Leahy, asistentka nákupčího pro dámské oblečení Primark, sdělil: „Naučit se navrhovat cirkulární výrobky byla skvělá zkušenost. Na pilotní verzi projektu jsem se podílela minulý rok a jsem nadšená, že se nové produkty konečně dostanou k zákazníkům. Na této řadě je skvělé, že jde o základní oblečení, které lze skvěle kombinovat s ostatními kousky v šatníku. Už teď se moc těším na další kolekci, kterou připravíme.“

Jules Lennon, vedoucí oddělení módy Nadace Ellen MacArthur, uvedla: „Abychom vyřešili problém současného lineárního módního průmyslu, musíme přejít k oběhovému hospodářství v oblasti módy, kde se oblečení více používá, vyrábí se tak, aby se mohlo znovu recyklovat, a je z bezpečných a recyklovaných nebo obnovitelných vstupů. Společnost Primark svou účastí v projektu The Jeans Redesign a vývojem svého standardu pro cirkulární výrobky udělala velký krok vpřed na své dlouhodobé cestě k cirkulárnímu hospodářství. Je tu jasná cesta a teď je potřeba pokračovat v řízení tohoto procesu, rychle a ve velkém měřítku.“

Zároveň s touto řadou zveřejnila společnost Primark své nové regule Circular Product Standard, které představují základní rámec pro to, jak hodlá Primark od nynějška navrhovat své výrobky. Budou se jimi řídit jak produktové týmy společnosti, tak její dodavatelé, aby pomohli naplnit ambice Primarku na co nejdelší životnost a co nejlepší recyklovatelnost jeho oděvů. Regule budou zároveň každoročně aktualizovány, aby odpovídaly nejnovějším pokrokům, které bude Primark v této oblasti činit.

Uvedení kolekce navazuje na loňskou pilotní verzi projektu Circular Product Standard, v rámci níž společnost Primark vyškolila první skupinu designérů, nákupčích a dodavatelů v oblasti cirkulárního designu. Letos se již bude školení týkat více než 500 členů produktových týmů společnosti Primark a dalších vybraných dodavatelů.