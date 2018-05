Primátor představil nový design a komunikaci

Náchodský pivovar Primátor představil nový design a styl komunikace. Autorem je Little Greta. „Původně jsme vyhráli tendr na nové etikety. Jenže jsme zjistili, že je třeba do komunikace značky více ‘sáhnout’. Klienta se nám podařilo přesvědčit, abychom bytelněji komunikovali hodnoty, na kterých Primátor vyrostl – skutečné řemeslo, poctivost a hrdost na ryzost náchodského regionu.

Velké průmyslové pivovary se sice podobnými slovy rády zaštiťují, ale na rozdíl od nich Primátor tyto principy nikdy neopustil,“ uvedl jeden z majitelů agentury Tomáš Nedvěd.

Nové pojetí se promítlo do řady výstupů, zejména série čtrnácti etiket a imageového videa. „Pro zdůraznění tradičního přístupu při výrobě piva, na kterém Primátor lpí, jsme na etiketách použili autorskou ilustraci“, komentuje redesign jeho autor Radek Dostál. I za cenu toho, že výsledný produkt nebude prvoplánově navoněný, v novém prezentačním videu pak Little Greta pracovala se syrovou autentičností pivovarské výroby a divokostí náchodské přírody.

„Stejně svůj je totiž i produkt a lidé, kteří jej připravují. Je střecha skladu zralá k nátěru? Má pán ve videu sestřih ve stylu ‘vpředu byznys, vzadu párty’? No a co, pro klienta je nejdůležitější to, jaké vaří pivo,“ pousmál se Radim Vaňous, režisér videa. Že se tento nereklamní přístup vyplatil, podtrhuje nedávný zisk třetí příčky ve Zlatém středníku v kategorii Nejlepší firemní videoprezentace.