Procter & Gamble spustila novou kampaň „Děkuji, maminko“

U příležitosti 100 dní do zahajovacího ceremoniálu Zimních olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018 uvedla společnost Procter & Gamble snímek „Láska místo předsudků“, a to jako další část oceňované kampaně „Děkuji, maminko“. Film představuje, jak by mohl svět vypadat, kdybychom na sebe všichni pohlíželi očima maminek.

Kritiky uznávané krátké klipy z minulých olympijských kampaní společnosti P&G patří mezi videa zabývající se tématem olympijských her s vůbec nejvyšším počtem zhlédnutí. Snímek „Láska místo předsudků“ zobrazuje skutečné výzvy sportovců z pohledu jejich maminek a oslavuje ducha olympijských her – svět tak inspiruje k tomu, aby se dokázal přenést nad to, co nás rozděluje, a naopak si cenil toho, co mají všichni lidé společné. Protože všichni ti, kdo se potýkali s předsudky a stereotypy, mají na své straně mocného spojence, který při nich stojí od samého počátku a pomáhá jim proti všem nepřízním – svou maminku.

Video poukazuje na roli maminky jako prvního a největšího zastánce svého dítěte, jako člověka, který vidí potenciál dítěte bez ohledu na to, jak jej vnímají druzí. Společnost P&G doufá, že tento film pomůže lidi sjednotit, aby dokázali otevřeně hovořit o předsudcích, o jejich vlivu na omezování lidského potenciálu a o potřebě povznést se nad to, co nás rozděluje, a naopak hledat to, co nás může spojovat.

„Film ‚Láska místo předsudků‘ mi velmi připomněl překážky, s nimiž jsme musely s maminkou bojovat na mé cestě na olympiádu,“ přiznala Michelle Kwan. „Rozhodující pomocí k tomu, abych dokázala překonat odsudky ze strany druhých, pro mě byla právě bezpodmínečná láska a podpora mojí maminky. Neměli jsme tolik prostředků jako některé moje konkurentky, ale naplno jsme využili všech příležitostí a společně jsme to překonali.“