Prosecco Mionetto spouští novou globální kampaň, jako první odstartovala u nás

Mionetto, jedna z celosvětově nejoblíbenějších značek Prosecca, představuje novou globální kampaň. Hlavním motivem je přenesení se se sklenkou Mionetta do Valdobbiadene, kraje, kde Mionetto vzniká. Celosvětová kampaň má premiéru v České republice, její spuštění na ostatních trzích bude následovat. Svým rozsahem jde o největší podporu Mionetta, která u nás byla kdy realizována. Prosecco se mezi českými spotřebiteli těší velké popularitě, již několik let poptávka po něm strmě stoupá. Jeho hlavní sezónou je jednoznačně léto. To dokazují i statistiky zdejších prodejů Prosecca Mionetto.

Jeho původ, prvotřídní kvalita a dotek italského stylu a chuti do života se promítly i do globální komunikační kampaně, která odstartovala s českou premiérou tento týden. V televizním spotu se jeho aktéři přesouvají surrealistickým trikem do míst, kde si vychutnávají sklenku Mionetta. Mezi nimi nechybí ani Praha. Cesta je završena uprostřed mírně zvlněných kopců kraje Valdobbiadene, v samém srdci oblasti Prosecca. Televizní kampaň je u nás načasována od poloviny června do poloviny srpna.

Vedle televizní reklamy na Mionetto bude v ČR značka s novými komunikačními vizuály pracovat i na venkovních plochách (bigboardy, CLV) a v online prostředí. Reklamní mix doplní i kontinuální aktivita na sociálních sítích. Ulicemi našeho hlavního města jezdí od června také tramvaj v Mionetto barvách.