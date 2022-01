PUMA a Bison & Rose budou od ledna 2022 spolupracovat

FOREVER BETTER TOGETHER to je claim nové spolupráce světové sportovní značky Puma a komunikační agentury Bison & Rose. Puma si ve výběrovém řízení letos na podzim v České republice vybrala Bisony, kteří budou mít na starost komunikaci pro kategorii run/train a lifestyle.

„Hledali jsme agenturu, která bude rozumět našim hodnotám, historii a dědictví značky a zároveň bude přicházet s inovativními nápady a aktivně vyhledávat PR příležitosti ve stávajících i nových oblastech. Tým B&R nás zaujal nejen originálně zpracovanou tendrovou nabídkou, ale také portfoliem svých služeb a zkušenostmi. V Bisonech jsme našli mnohem více, než bylo původním záměrem tendru,“ říká Katarzyna Weslawowicz, Head of Marketing PUMA Eastern Europe.

Bison & Rose poskytuje servis interní a externí komunikace významným mezinárodním i tuzemským společnostem a značkám. Je zároveň afilací globální sítě BCW (Burson Cohn & Wolfe) pro Českou republiku a Slovensko a pro oba trhy je skupina Bison & Rose též partnerem mezinárodní poradenské sítě FTI Consulting specializující se na finanční a transakční PR a issues management. Pro PUMU bude zajišťovat PR servis pro kategorii run/train a lifestyle zahrnující produktovou komunikaci, komplexní media relations, krizovou komunikaci a influencer’s marketing. Spolupráci s PUMOU bude zajišťovat agenturní tým Veroniky Deckerové v čele s Lucií Fialíkovou.

„V komunikácii je vždy veľmi dôležité, keď partneri vzájomne rezonujú a to sa v tomto prípade deje. Preto som veľmi rada, že taká inšpiratívna značka, akou PUMA nesporne je, vložila do nášho teamu svoju dôveru a že budeme mať príležitosť podieľať sa na jej komunikačnom smerovaní,“ říká Veronika Deckerová, Senior Consultant agentury Bison & Rose.