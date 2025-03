Puma mění pravidla hry s novou kampaní „GO WILD“

Značka PUMA představuje svou dosud největší globální kampaň – „Go Wild“. Kampaň oslavuje jedinečnost každého běžce a inspiruje hobby i profesionální sportovce k tomu, aby v sobě odhalili skrytou sílu a odemkli skrytý potenciál.

„PUMA byla vždy domovem sportovců, kteří dosáhli své velikosti tím, že zůstali sami sebou a šli vlastní cestou k úspěchu,“ říká Arne Freundt, CEO společnosti PUMA. „Ikonické osobnosti minulosti i současnosti, jako Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart nebo Neymar, dokonale ztělesňují jedinečnou DNA značky PUMA – sportovce s výraznou osobností, kteří se nebojí sebevyjádření a projevů opravdové radosti z každého úspěchu. Naší druhou globální kampaní podnikáme další důležitý krok k posílení emocionálního a autentického spojení se zákazníky na naší cestě k zvýšení povědomí o značce.“

„Nová kampaň přináší svěží pohled na sport a otevírá novou kapitolu PUMA – v souladu s očekáváním mladé generace, ale zároveň pevně zakotvenou v historii naší značky. V době sociálních sítí a ‚meme‘ kultury chceme inspirovat jak profesionální atlety, tak sportovní nadšence, aby se podívali do svého nitra, objevili svou vlastní výjimečnost a našli odvahu být sami sebou,“ říká Richard Teyssier, Global VP Brand and Marketing at PUMA.

Go Wild odstartuje kampaňovým videem, které vzdává hold běžcům a jejich cestě k euforii z běhu – pocitu štěstí, který se uvolňuje během fyzické aktivity. Film reflektuje pozitivní vnímání běhu a vychází z přesvědčení, že největší kouzlo běhání nastává právě ve chvíli, kdy je běžec poháněn pocitem štěstí a radosti.

Globální kampaň „Go Wild“ oficiálně odstartovala 20. března a bude pokračovat i v roce 2026, kdy se strategicky zaměří na různé sportovní kategorie, včetně basketbalu a fotbalu, a využije sílu největších světových sportovních událostí.