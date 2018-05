R2B2 představuje nový nástroj pro tvorbu nativní reklamy

Pro jednoduchou tvorbu nativní reklamy představuje společnost svůj nástroj, který nazývá R2B2 Native Generator. Jde o online nástroj, v němž si zadavatel jednoduše během 3 kroků vytvoří své reklamní sdělení, které dále nahraje do nákupního softwaru Adform.

„Náš Native Generator výrazně zjednodušuje proces výroby nativní reklamy a je navíc uzpůsoben tak, aby zadavatel dosáhl se svým sdělením tzv. supernativity. Tu si může okamžitě ověřit přímo v nástroji, kde vidí výslednou podobu kreativy zasazenou do obsahu webové stránky,“ říká František Bauma, šéf produktu ve společnosti R2B2.

Nativní reklama patří mezi formáty, které by měly ovlivnit vývoj displayové reklamy v následujících letech. Její čtyřnásobný růst v loňském roce podle Průzkumu inzertních výkonů SPIR tento trend již potvrzuje. Tomuto reklamnímu formátu věří i společnost R2B2, která už vloni představila takzvanou „supernativní” reklamu. Ta se dokáže přizpůsobit většině webových stránek, které jsou připojeny do sítě R2B2 Multiscreen. Kreativa obsahující obrázek s titulkem a popiskem tak zapadá perfektně do obsahu stránky, není rušivá a vytváří dojem organického obsahu daného média.