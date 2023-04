Rajec v nové kampani spojuje uklidňující svět meditace s nedotknutou přírodou  

Značka Rajec se po dvou letech vrací na televizní obrazovky s novou kampaní. V letošní netradiční minisérii spotů představuje hlavní hrdiny produktové řady a propojuje prvky uklidňujícího světa meditace s čistou rajeckou přírodou.

Experti na meditaci ze zvířecí říše představují Rajec v různých podobách v sérii nových televizních spotů. Zároveň přibližují benefity jednotlivých produktů. Rak se v přírodě objevuje jen v těch nejčistších vodních tocích, a proto symbolizuje absolutní čistotu věnovanou kojenecké vodě. Mrštná veverka uvádí 0,75 l vodu se sportovním uzávěrem, jako stvořenou pro pohyb. Na Slovensku se u novinky Rajec Čaj, kterou značka vstupuje do kategorie ledových čajů, představí v hlavní roli včela představující povznášející a intenzivní chuť bylinek. Meditace je rozvíjena skrz atmosférické otevření, uklidňující až relaxační voiceover a zvířátka v jógových pozicích. O ně se postarali profesionálové z Českého 3D studia se světovým renomé UPP.

„Čistá voda, čistá hlava. S touto ideou přišel náš český tým pod vedením Marka Uličného a uhodili tak hřebík na hlavičku. Toto téma je v jednoduchém a přímočarém propojení na benefity produktů velmi jednoduše tvarovatelné a rozvinutelné. Otevřelo nám skutečně široký svět, ze kterého jsme dokázali čerpat množství různých řešení, a to jak v offlline světě, tak i v digitálu. Také nás velmi těší výsledný balanc mezi brandovou a produktovou složkou ve spotech,“ prozradili Roj&Dvorecký, Creative Directors oh my DOT.

„Rajec je silná a komunikačně etablovaná značka. Proto jsme se v této kampani chtěli soustředit na tři vybrané produkty s jejich benefity a komunikovat je způsobem, který přináší oživení v léta zavedených spotech. Zůstáváme věrní DNA značky, vycházíme z panenské přírody Rajecké doliny, ticha lesa, lesních zvířat a divokých bylin. Všechny tyto atributy propojujeme s pramenitou vodou Rajec a příběhy zvířat, která meditují v rovnováze s přírodou,“ vysvětluje Karolína Jendřejková, manažerka značky Rajec.