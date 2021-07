Red Bull projíždí s Formulí 1 české a slovenské prodejny

V obchodech a na čerpacích stanicích napříč Českem a Slovenskem nyní poutá pozornost netradiční prezentace značky a produktů Red Bull s tématikou Formule 1. Propracovaná vystavení spojují prvky závodů a dominant obou zemí, jako je Karlův Most či Štrbské Pleso.

Celý koncept a výrobu obstarala společnost Dago. Celkem 86 vystavení bude v českých a slovenských prodejnách k vidění do začátku srpna.

„Tato kampaň je pro nás highlightem roku. Je spojena s F1 road trip videem napříč Českem a Slovenskem „From castle to castle“, které právě spatřilo světlo světa. Proto jsme chtěli i do in-storu přinést něco extra, vystavení, u kterého by se zákazník zastavil a vnímal prémiovost naší značky,“ říká Petra Diamond, Head of Trade Marketing CZ/SK v Red Bull Česká republika.

Cílem bylo vytvořit zajímavou in-store komunikaci spojenou s Red Bull Racing zaměřenou na československý trh. Jedná se celkem o pět variant od čtyřpaletí po čela a lednice, které spojuje strategická linka spojující prvky Formule 1 a dominant obou zemí. Projekt má velké nároky na logistiku: celkem 86 kusů vystavení se postupně od června do srpna vystřídá v prodejnách řetězců Globus, Albert, Tesco, Kaufland, Coop a dalších a také na vybraných čerpacích stanicích MOL a Slovnaft.

Designéři Dago přišli s pěti různými koncepty, z nichž Red Bull vybral jeden finální. U něj je použito pestré spektrum materiálů od kartonu přes celoplastová vystavení až po sestavy s dřevěným tělem obohacené o kovové konstrukce představující imitace cílových bran závodních okruhů. Vše je doplněno o elektrické osvětlení klíčových vizuálů, LCD displeje a svítící semafory. „Vzhledem k počtu vystavení a variantám na míru pro konkrétní prodejny je to pro nás přelomový projekt. Během vývoje jsme vytvořili i prototyp kartonové formule, nakonec však dostala přednost jiná verze kvůli větší kapacitě na vystavené produkty,“ popisuje Jakub Petráš, Project Manager Dago.

„První zpětná vazba je velmi pozitivní. Kontaktují nás prodejny a řetězce a žádají o umístění těchto prémiových vystavení. Přitom některé z nich o ně původně vůbec nejevily zájem,“ doplňuje Petra Diamond z Red Bull Česká republika.