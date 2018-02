Řekněte nám, co dáváte psovi, a my Vám řekneme, kdo jste

Podle výsledků aktuálního výzkumu agentury STEM/MARK chová psa v domácnosti téměř polovina české internetové populace, což představuje přibližně 1,5 milionu domácností.

Psi jsou častější v menších obcích a s rostoucí velikostí obce jejich podíl klesá, ale i tak je jejich podíl ve městech nezanedbatelný. V domácnosti se většinou nachází jeden pes. Jen malá část lidí má pejsků více, zase hlavně v menších obcích. Asi pětina lidí chová štěně, necelá polovina má dospělého psa (od 2 do 7 let věku) a třetina má už staršího psa.

Co se týče stravy, Češi (a snad i jejich psi) si oblíbili granule. Alespoň občas je psovi dalo nebo dává 97 % pejskařů. Za granulemi následují psí konzervy a speciální psí pamlsky.

Novodobým pojmem v psím stravování je BARF (v orig. Bones And Raw Food) – doslova kosti a syrová potrava, který představuje zdravější a přirozenější variantu psí stravy bez tepelné úpravy. Co se pod tímto názvem skrývá, ví pětina pejskařů. Častěji o ní vědí ženy a lidé od 30 do 44 let. Nicméně BARF u nás patří stále spíše k menšinovému životnímu stylu – svému psovi ho servíruje pravidelně jen několik procent pejskařů.

Psí jídelníček mohou tvořit jak výhradně granule, tak kombinace více forem psí stravy, a to jak kupované, tak doma připravované. Podle kombinací, které pejskaři psům předkládají, jsme sestavili 6 typů pejskařů. A pro každý typ uvádíme průměrnou strukturu psího talíře.

Pohodlní představují pětinu pejskařů. Jídelníček jejích psů tvoří výhradně granule. Tito pejskaři nedávají psům žádné doplňky stravy. Mezi jejich oblíbené značky patří Propesko, Pedigree a Brit.

Pohodlní kombinátoři tvoří necelou polovinu pejskařů. Tito lidé dávají psovi většinu krmení ve formě granulí a dále mu přilepšují v omezené míře konzervou nebo pamlsky. Tito pejskaři ve většině nedávají žádné doplňky stravy, jen malá část z nich dává vitamíny, kloubní výživu a rybí tuk. Mezi kupovanými značkami u nich vítězí Pedigree, Brit a Purina.

Konzervativní představují desetinu pejskařů. Psovi dávají půl na půl granule a konzervy, velmi omezeně mu přilepšují psími pamlsky nebo zbytky z vlastní kuchyně. Doplňky stravy tito pejskaři téměř nedávají. Z kupovaných značek u nich vede Pedigree.

Pohodlných kuchařů je také desetina. Servírují psovi půl denní dávky v granulích a druhou půlku skládají z doma vařené stravy vč. zbytků z lidské stravy, z konzerv a pamlsků a doplňky stravy většinou psovi nedávají. Tito lidé často střídají různé značky psí stravy (ať už podle akčních nabídek nebo kvůli zpestření jídelníčku) a nemají jednu oblíbenou.

Konzervativní kuchaři tvoří desetinu pejskařů a podávají ve stejné míře granule, konzervy a domácí stravu (vč. zbytků z vlastní kuchyně). Třetina z nich podává doplňky stravy, většinou vitamíny. Ze značek u nich vede zase Pedigree.

Šéfkuchařů je jen malé procento. Tito pejskaři se obejdou téměř nebo úplně bez granulí. Hlavní díl jídelníčku jejich psa tvoří domácí strava nebo BARF. Polovina z nich podává nějaké doplňky stravy, zejména vitamíny, rybí tuk a kloubní výživu. Většinou mají oblíbenou konkrétní značku kupované stravy, ale žádná není společná pro celou kategorii.