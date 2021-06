„Reprezentovat je pro nás nejvíc,“ hlásá Staropramen v kampani k fotbalovému EURU

Od roku 2019 je Staropramen partnerem české fotbalové reprezentace. S nadcházejícím evropským šampionátem přichází pivní značka s hrdinskou kampaní „Reprezentovat je pro nás nejvíc“. Protagonisty v novém spotu jsou Hynek Čermák, Jaroslav Šilhavý a smíchovský sládek Jan Špaček.

Součástí kampaně je také národní spotřebitelská promoce v obchodech, hospodách a restauracích o ceny s fotbalovou tematikou.

„Prostřednictvím kampaně Reprezentovat je pro nás nejvíc odkazujeme na poctivé řemeslo, píli a důslednost, které vedou k co nejlepšímu výsledku. To všechno jsou vlastnosti spojující naše hrdiny, kteří se stali tvářemi této kampaně,“ říká o kampani David Šeberle, Senior brand manager značky Staropramen. Trojice hrdinů se divákům představí v televizním spotu nebo v outdooru, ale také v online prostředí, zejména na sociálních sítích.

Kampaň „Reprezentovat je pro nás nejvíc“ se promítne také do aktivit v obchodech, hospodách a restauracích. Spotřebitelská promoce s mottem: „Spolu za výhrou“ poběží od 1. června až do konce šampionátu. „Mechanika soutěže je jednoduchá. V obchodech stačí kupovat piva Staropramen, Smíchov, Jedenáctka nebo Ležák ve speciální fotbalové edici a sbírat kódy z plechovek a lahví. V hospodách a restauracích se konzumenti do soutěže mohou zapojit po zakoupení dvou čepovaných piv Staropramen,“ uvádí David Šeberle. Výherci se mohou těšit na OLED TV, dresy podepsané reprezentanty a mnoho dalších atraktivních cen.