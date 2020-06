Řešení globálního oteplování je v našich rukou

Při příležitosti Světového dne životního prostředí, který lidé po celé zeměkouli slaví právě 5. června, byl spuštěn web GlobálníZateplování.cz Jeho cílem je odlehčenou i naučnou formou informovat laickou veřejnost o všem, co souvisí s problematikou zateplování domů.

Čtenáři na stránkách naleznou užitečné informace, ať už z oblasti legislativy, pracovních postupů při zateplování staveb, úsporách nákladů za vytápění, volbě vhodných materiálů či o pozitivních dopadech zateplování na životní prostředí. Dozví se ale i zajímavosti o tom, jak s energiemi hospodaří zvířata.

„V posledních dekádách dochází ke gradaci a rozvoji ekologických aktivit na nejrůznějších i vrcholných úrovních s cílem prosazení opatření na záchranu světa. Vznikl nový světonázor, s centrem zájmu kolem globálního oteplování. O tom, že se naše planeta Země otepluje, není pochyb. Jako její obyvatelé nejsme jednotní v definici příčin. I názory odborníků na to, do jaké míry za oteplování může lidstvo, se liší. Pokud ale pomineme politicko-ekonomické aspekty a světonázorové debaty o tomto fenoménu a zachováme se pragmaticky, určitě každý z nás najde v sobě skrytý potenciál, jak přispět ke zpomalení procesu oteplování klimatu a který není nikomu lhostejný. Osvětou a přiblížením praktických způsobů, jak toho docílit, se chce zabývat i tento web. Pokud každý z nás udělá, byť malý krok, ke snížení spotřeby energie pro svoje požitky a potřeby, přitom při zachování nebo dokonce zlepšení jejich kvalit, bezesporu to bude výrazný příspěvek k řešení tohoto globálního problému bez ohledu na to, jestli je Země zelená, nebo modrá,” dodává Emil Pavlovič, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti snižování energetické náročnosti budov.

„Název Globální zateplování jsme zvolili v kontrastu a v narážce právě na globální oteplování. Ať už totiž za globálním oteplováním stojí člověk nebo příroda, jisté je, že proti emisím CO2 můžeme jednoduše bojovat globálním zateplováním svých domů,” dodává Pavlovič a upozorňuje, že například minerální vlna coby izolant ušetří až 250násobné množství emisí CO2, než jaké vznikne při její výrobě.

Ceny energií za vytápění každým rokem rostou a stavební normy se zpřísňují. Zbytečné plýtvání teplem se přitom v celé ČR dotýká desítek tisíc špatně či nedostatečně zateplených budov. „Energetická bilance budov se stává jedním z hlavních kritérii jejich kvality a zásadně ovlivňuje ekonomičnost a komfort bydlení. Dejme si na tom záležet. Věříme, že web Globální zateplování bude inspirativní pro každého, kdo hledá základní a srozumitelné informace o problematice zateplování. A to s lehkou nadsázkou podané čtivou i zábavnou formou,” uzavírá Emil Pavlovič.