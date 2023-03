Řetězec Billa připravil před Velikonocemi řadu akčních nabídek

Obchodní řetězec BILLA přichystal s blížícími se Velikonocemi svým zákazníkům několik novinek. Pro pohodlnější předsváteční nakupování spouští hned dvě slevové akce. Na další zlevněné zboží upozorní zákazníky na prodejnách speciální komunikace s beránkem, kterému se „slevy lepí na paty“.

Velikonoce a přípravy na ně se tradičně nesou v duchu velkého předsvátečního nakupování. Zákazníkům ho v BILLE zvýhodní speciální akce, při níž můžou získat 20% slevu na jakékoli nezlevněné zboží. Každý, kdo v období od 15. března do 5. dubna přijde do BILLY a nakoupí za minimálně 500 korun, získá speciální velikonoční kartu se dvěma samolepkami na slevu 20 %. Při příštím nákupu může zákazník nalepit nálepku na dva různé nezlevněné druhy zboží podle své libosti a u pokladny slevu uplatnit. Samolepky může zákazník uplatnit až do 9. dubna.

Slevy mazaného beránka

Během celého předvelikonočního období se budou zákazníci v prodejnách BILLA setkávat s motivem velikonočního beránka, kterému se výstižně „lepí slevy na paty“. Pokaždé, když na něj lidé narazí přímo, ať už přímo na prodejně, nebo v letáku, najdou u něj doporučení na výhodné ceny a zajímavé slevové akce.

V nabídce BILLY jsou již nyní k dostání také vejce, které při velikonoční hodovačce nesmí chybět. BILLA svým zákazníkům nabízí vejce z volného chovu pod značkou BILLA Premium, dále široký výběr hnědých i bílých podestýlkových vajec od různých značek, vařená a barvená velikonoční vejce a v neposlední řadě vejce křepelčí.