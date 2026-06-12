Revolut v Česku spouští kampaň propojující svět financí a vrcholového motorsportu

Vrcholový motorsport se v posledních letech mění z ryze sportovní disciplíny v globální lifestyle fenomén, který přitahuje novou generaci fanoušků. Mezi trhy s rostoucí popularitou patří i Česko.Na tuto proměnu reaguje i Revolut, který v Česku spouští novou marketingovou kampaň. Ta staví na rostoucím globálním zájmu o motorporty a propojuje jej s ambicí značky nabídnout zákazníkům moderní finanční služby i zážitky přesahující každodenní bankovnictví. Videospot kampaně budou čeští diváci potkávat na televizních obrazovkách a v online od letošního června.
Nová kampaň vychází ze sdíleného mindsetu fanoušků motorsportu a uživatelů Revolutu, tedy důrazu na tempo, ambici a život bez zbytečných překážek. Cílí na publikum, pro které jsou finance přirozenou součástí životního stylu, a nejen službou.
„Špičkový motorsport dnes oslovuje novou generaci fanoušků, kteří očekávají rychlost, jednoduchost a prémiový zážitek napříč všemi oblastmi života. To je přesně to, co se snažíme přinášet i v Revolutu. Naše partnerství s Audi Revolut F1 nám umožňuje být ještě blíž momentům, na kterých našim zákazníkům záleží, a nabídnout jim nové způsoby, jak tento sport zažít,“ říká Wiktor Stopa, Head of Growth pro střední a východní Evropu a západní Evropu ve společnosti Revolut.
Na jaře letošního roku v rámci svého závazku k inovacím, výkonu a snaze posouvat hranice ve svém oboru, Revolut představil limitovanou edici platební karty potažené stejným typem titanu, jaký se používá při výrobě závodního vozu R26.
Revolut chce prostřednictvím kampaně přiblížit svět motorsportu širšímu publiku a nabídnout zákazníkům nové způsoby, jak se sportem interagovat. Důraz klade na exkluzivní benefity, zážitky a propojení digitálních služeb s reálným světem motorsportu. Zároveň reaguje na rostoucí popularitu motorových závodů v Evropě včetně regionu střední a východní Evropy, kde si sport buduje novou generaci fanoušků.