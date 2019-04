Ria poprvé do reklamy na vložky obsadila muže

Po třech úspěšných kampaních pro značku dámských hygienických potřeb Ria přichází Symbio s konceptem MENstruace: I kluků se to týká. Poprvé v historii značky se v kampani objevují výhradně muži, kteří otevřeně mluví o menstruaci a tématech s ní spojených.

Ria chce novou komunikací pokračovat v detabuizaci menstruace zejména u mladších spotřebitelů a zároveň launchuje redesign produktové řady Ria Ultra.

Zatímco v předchozích kampaních Ria bojovala proti tradičním reklamním stereotypům, jako je modrá krev nebo bílé kalhoty, letos se zaměřuje více na edukaci. „Kreativa vychází z průzkumů, které ukazují, že mladé dívky se za periodu stydí a je pro ně problém o ní mluvit před kluky. K těm se pak informace dostávají ve zkreslené podobě a současně mají pocit, že jim do toho nic není. Vzájemný ostych vede k vytváření předsudků, které podporují menstruační tabu,“ vysvětluje Idea Maker Symbio Michaela Pechanová.

Ze začarovaného kruhu chce Ria vykročit s pomocí příručky MENstruace, která poskytuje základní informace formou stravitelnou i pro mužské publikum. „Nesuplujeme hodinu biologie, stručně a otevřeně vysvětlujeme, co by měl dnešní teenager vědět o menstruaci, jak ji přežít a jak být své partnerce oporou,“ dodává Pechanová. Příručku doplňují autentické video rozhovory s reálnými kluky, ve kterých v rámci dílčích témat řeší, co muži o dané problematice vědí a co si o ní myslí.