Richard Hammond představuje nový LeasePlan

LeasePlan zahajuje globální kampaň What´s next. Představí v ní řadu inovativních leasingových produktů a služeb navržených tak, aby obstály na rychle se měnícím trhu s mobilitou. Klíčovou součástí kampaně, která bude využívat nejmodernější technologie, je tříminutový akční film s moderátorem Richardem Hammondem, známým z pořadů Top Gear nebo The Grand Tour.

Kampaň se objeví ve všech 32 zemích, kde má firma pobočku, tedy i v České republice. Společnost už v dubnu odhalila nové logo. Navazující kampaň What´s next má nastínit, že právě LeasePlan bude jednou z firem, které budou určovat budoucnost mobility.

LeasePlan bude své novinky prezentovat pod heslem Any car, Anytime, Anywhere (Jakékoli auto kdykoli kdekoli), které vyjadřuje současný trend, kdy je užívání osobního automobilu stále častěji vnímáno jako služba.

Marketingová ředitelka společnosti Sandra Tappermannová k tomu říká: „Žijeme v době převratných změn, v níž se lidé posouvají od vlastnění vozu k jeho využívání coby služby. A LeasePlan chce být společností, která ví a sama definuje, co bude v oblasti mobility následovat. Proto kampaň What´s next.“

Film s Richardem Hammondem byl natočen v dynamickém a futuristickém prostředí centra Los Angeles za pomoci nejmodernějších speciálních efektů. Video zdůrazňuje nejnovější trendy ve světě mobility a řízení vozového parku, stejně jako klíčovou úlohu LeasePlanu ve snaze přinášet progresivní řešení v souladu se sloganem What´s next. „Právě autorita, jakou je Richard Hammond, je dokonalým velvyslancem těchto našich záměrů,” vysvětluje Sandra Tappermannová.

Kampaň se obrací na všechny zákaznické skupiny LeasePlanu: velké firmy, malé a střední podniky, ale i privátní zájemce. V závislosti na konkrétním profilu publika obdrží zákazníci a další zainteresované subjekty upravenou kopii filmu v rámci cílené on-line komunikace. „Kampaň What´s next používá nejnovější nástroje pro segmentaci publika, což nám dává nebývalé příležitosti k tomu, abychom detailněji třídili zasílání zpráv podle konkrétních cílových skupin a těm pak nabídli relevantní informace, produkty a služby,“ dodává Sandra Tappermannová.