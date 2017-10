Rozjasněte svůj den s Nutellou

S přicházejícím podzimem se noci prodlužují, přibývá pošmourných rán a naše dny jsou čím dál méně prosluněné. Proto se Nutella rozhodla co nejvíce rozzářit podzimní šero a vytvořila veselou originální lampičku, o kterou si může v nové soutěži zahrát úplně každý.

Stačí do 31. října koupit jakékoli dvě sklenice této lahodné lískooříškové pomazánky s kakaem, být mezi vylosovanými výherci a nechat si svůj den rozjasnit naplno.

Pravidla jsou jednoduchá – při nákupu dvou balení si nezapomeňte vzít svou účtenku. Poté se jen pohodlně registrujte do soutěže na www.nutella.cz/sk a daňový doklad pečlivě uschovejte. Při mlsání svého lískooříškového krému s kakaem pak už jen můžete s příjemným napětím čekat, jestli budete právě vy patřit mezi vylosované výherce a jedna z tisíce unikátních lampiček s logem Nutella bude zdobit váš stůl.

„Podzim mnoho z nás vyčerpává a není nad to, udělat si něčím radost. My jsme se rozhodli potěšit naše zákazníky stylovou lampičku, která je unikátní nejen svým designovým vzhledem, ale i napájením. Můžete si ji totiž klasicky postavit na stůl či poličku, ale také zapojit přes USB do svého počítače a jednoduše rozjasnit své chvíle strávené při práci i odpočinku,“ doplnila Jana Špačková, marketingová ředitelka společnosti Ferrero.