S Conviu si mnohonásobně ulehčíte správu e-shopu. Podívejte se, v čem všem vám tato aplikace pomůže!

(-pr-) Pokud jste majitelem e-shopu, nejspíš víte, kolik práce a času je třeba vynaložit neustálým ručním nastavováním a úpravami nejrůznějších XML dat a požadavků souvisejících s IT, které navíc nemají konce. „Moc dobře to známe. Ještě před 2 lety jsme na tom byli úplně stejně.

Léta jsme spravovali zbožové srovnávače (především Heureka.cz a Zboží.cz) a PPC systémy (Sklik a Google Ads) a řešili ty stejné problémy jako vy dnes. Potřebovali jsme naši práci usnadnit a urychlit, a proto jsme se rozhodli pro vývoj systému, který nám to umožní.“

Proč my?

„Jako zakladatelé aplikace Conviu jsme měli to štěstí, že jsme studovali VŠ v oboru informatiky a systémového inženýrství a k tomu získali více než 10 let zkušeností v online marketingu pro malé i velké klienty. Právě díky těmto zkušenostem a zároveň našemu kladnému vztahu k umělé inteligenci, jsme věděli, jak takový systém vytvořit, abychom si naši práci co nejvíce usnadnili.“

„Nicméně chtěli bychom tuto možnost poskytnout i ostatním, kteří se potýkají se stejnými nesnázemi jako my v minulosti a nabídnout jim tak nástroj za rozumnou cenu. Aplikaci vyvíjíme 2 roky, před rokem jsme ji spustili a stále modernizujeme a přidáváme další novinky. Rádi se také zabýváme i podněty od našich klientů a nástroj tak doplňujeme o další funkce. Ušetřete čas a úsilí s Conviu i vy a začněte váš e-shop spravovat efektivně.“

V čem vám Conviu pomůže?

Conviu je multifunkční aplikace, která si poradí nejen s úpravami zbožových feedů, párováním zboží a napojením dodavatelů, ale i s monitoringem konkurence, cenotvorbou nebo biddingem. Navíc nemusíte nic hlídat, protože Conviu za vás vše pohlídá a odešle upozornění emailem.

Kolikrát denně a v jaký čas budete chtít si Conviu zhodnotí aktuální stav vaší nabídky XML souborů pro zbožové srovnávače a PPC systémy, upraví je dle pravidel a podmínek (nebo hromadně převede přes XLS či Google Sheets) a nabídne srovnávačům. Zpracuje vám XML data od dodavatelů, zvládne přepsat skladovou dostupnost nebo dokonce přepočítávat ceny podle marže dodavatele. Poradí si i s automatickým biddingem – stanovením cen za proklik (CPC). Přičemž automatická optimalizace u jednotlivých produktů může být přenastavena až 12x denně, dnem i nocí, 7 dní v týdnu. Conviu nechybí ani propracované notifikace, které vás upozorní na důležité změny a chyby v datech. Upozorní vás například na blížící se ukončení akce, výrazné zvýšení nebo snížení cen, chybějící obrázky, růst nákladů na reklamu a mnoho dalšího. „Navíc kromě správy vašeho e-shopu naše aplikace dokáže pohlídat i vaši konkurenci, konkrétně její ceny a tržní Top produkty, tak abyste byli vždy v obraze a dokázali ji efektivně předběhnout. A nastavit správně cenotvorbu.“

„Jak už jsme zmínili Conviu se stále vyvíjí. Za poslední měsíc jsme přidali další novinky, mezi něž patří: automatická nabídka párování zboží, vlastní exporty, napojení XML i z FTP serveru nebo našeptávání stromu kategorií pro Heureka.cz / Heureka.sk / Zboží.cz i pro Google. S Conviu zkrátka už váš e-shop nebude stejný, ale mnohonásobně se zefektivní, což vám ušetří práci i čas, který budete moct investovat jinam.“

Využijte naši akci

„Momentálně nabízíme červnovou akci, která zahrnuje automatický bidding prostřednictvím API na Zboží.cz do 100 produktů zdarma, do 500 produktů za 99 Kč měsíčně a neomezený bidding za 299 měsíčně po dobu půl roku. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost!“