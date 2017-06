Samsung a Leo Burnett spojují síly v nové kampani značky Galaxy

V souvislosti s představením nového vlajkového produktu Samsung Galaxy S8 na konci března spouští společnost Samsung Electronics Co., Ltd. spolu s marketingovými partnery Leo Burnett a Turner Duckworth novou integrovanou kampaň na podporu značky Galaxy a jejích produktů.

Pro český a slovenský trh kampaň lokalizovala agentura Cheil, nákup médií zajišťují agentury Starcom a Starmedia.

„Naše práce na rozvoji značky si klade za cíl navázat s našimi zákazníky nový vztah založený na přesvědčení, že smysluplného pokroku může člověk dosáhnout jen tehdy, když se nezastaví před překážkami,“ říká Tereza Vránková, Head of Marketing and PR Communication, Samsung Electronics Czech and Slovak. „Samsung je značka, která chce stavět na své technické zdatnosti a je zaměřená na vytváření skutečných lidských hodnot, aby se stala symbolem životního stylu, jehož ústředním tématem je člověk.“

Po úspěšném uvedení filmů „The Ostrich“ a „This is a Phone“ při akci Unpacked, která se konala 29. března v New Yorku, byly veřejnosti představeny i snímky „The New Normal“ a „Breaking Out“. Kromě těchto krátkých filmů uvádí Samsung po celém světě také sérii snímků pro komunikaci v digitálních médiích, na sociálních sítích a na venkovních reklamních plochách, jako jsou například „Whale“ a „Astronaut“. Kolekce děl od společností Leo Burnett Worldwide a Turner Duckworth ukazuje, že výrobky Samsung se i nadále vymykají zařazení do tradičních kategorií.

„Velké značky mají jasný záměr a pohled na život. Společnost Samsung se nezastaví před ničím, aby vytvořila neskutečnou technologii, díky níž budou lidé moci dělat neskutečné věci,“ prohlásil Mark Tutssel, globální kreativní ředitel společnosti Leo Burnett Worldwide.

Snímek „The New Normal“ z dílny chicagské pobočky agentury Leo Burnett, jejž doprovází hit skupiny The Beatles, píseň „Across the Universe“, začíná na porodním sále, kde se otec sklání nad svým novorozeným dítětem a v ruce drží přístroj Samsung. Pořídí první fotografii, nasdílí ji ostatním a začne tak dítě propojovat s okolním světem. Video dále vypráví příběh očima generace, která díky inovacím společnosti Samsung naplňuje slib #DoWhatYouCant. Snímek ukazuje, jak společnost Samsung pokořuje technologické hranice a jak to co bylo dříve nemožné se stalo běžným. Dokazuje tak, že technologie pomáhá zákazníkům navazovat smysluplná spojení a zdokonalovat se.

Snímek s názvem „Breaking Out“, vytvořený chicagskou a sydneyskou pobočkou agentury Leo Burnett, vyzdvihuje nový, revoluční „nekonečný displej“ přístroje Samsung Galaxy S8, který zákazníkům dává větší volnost při prohlížení obsahu. Tvůrčí myšlenkou videa je vymanění se z okovů, jimiž je poután běžný telefon, odstranění jeho okrajů a domovského tlačítka a následné obnažení a oproštění telefonu Samsung Galaxy S8.

„Společnost Samsung se v designu vizuální identity přímo inspirovala otázkou boření hranic. Tento design je nanejvýš disciplinovaný, velmi flexibilní a zajišťuje konzistentnost, ale zároveň je odrazovým můstkem k neomezené kreativitě. Mohl vzniknout jen díky blízké spolupráci společností Samsung, Leo Burnett a Turner Duckworth,“ říká David Turner, designér a zakladatel společnosti Turner Duckworth.