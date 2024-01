Šaty z piva vydražila nová group brand manažerka Krušovic

Unikátní róba z piva navržená Jakubem Polankou zná svého nového majitele. V aukci zvítězila nová group brand manažerka Krušovic Alice Divišová, která šaty jménem krušovické novinky Bohéma vydražila za 126 242 Kč. Celá částka poputuje na konto Centra Paraple

Když jde o podporu dobré věci, i konkurence by si měla držet určitý nadhled. Tento rok značka Krušovice uvedla na trh nový prémiový ležák Bohém, který už svým názvem i pojetím kampaně poukazuje na to, že Bohém si umí užívat života, nedrží se konvencí, ale zároveň ví, co je v životě důležité, a nebojí se za to postavit, i když je to třeba proti zaběhlým zvyklostem a očekáváním.

Stejně tak uchopily Krušovice i dražbu šatů pro Centrum Paraple, a tímto krokem chtějí přitáhnout pozornost na podporu dobré věci a inspirovat ostatní. „Máme radost, že peníze z dražby doputují potřebným a vnímáme to tak, že když jde o dobrou věc, i konkurence může táhnout za jeden provaz,“ dodává Alice Divišová, group brand manažerka společnosti Heineken.

„Nad rámec našich běžných aktivit jsme se v předvánočním období, kdy je společnost štědrosti více otevřená, rozhodli podpořit ještě Centrum Paraple. Líbilo se nám originální pojetí podpory v podobě dražby slavné róby a krásně nám to zapadalo do bohémského uvažování, kterým jsme se tento rok spolu s představením nového piva z dílny Krušovic vydali. Bohém nedělá věci tradičním způsobem, vždy si najde svou originální a osobitou cestu,“ vysvětluje Divišová, která od letošního ledna přebírá novou roli a marketingově zaštítí značku Krušovice, s níž má do budoucna odvážné plány. V letošním roce značka zaregistrovala příležitost v mladší cílové skupině, která dbá na kvalitu, ale zároveň se nebere tak moc vážně, stejně jako Bohém. „Moje vize pro značku Krušovice je budovat na základních hodnotách značky, jako jsou právě kvalita a tradice, ale s lehkostí a humorem, který je vlastní nejenom značce Krušovice Bohém, ale také generaci Y a Z,“ doplňuje svou svou vizi Alice.