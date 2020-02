Sedmý Marketing Festival se vrací k základním pilířům marketingu

Marketing Festival letos znovu na svém pódiu představí velká jména světového marketingu. Těmi jsou například uznávaní otcové efektivity Les Binet a Peter Field, expertka na brand Helen Edwards, bývalý viceprezident Zenithu Tom Goodwin, SEO expert Dan Petrovic a další.

Na rozdíl od dřívějších ročníků si sedmý marketingový svátek dává za cíl přesvědčit všechny marketéry o tom, že marketing je mnohem víc než jen reklama či marketingová komunikace. Sedmý ročník Marketing Festivalu se bude konat od 22. do 24. dubna 2020 v Praze.

„S letošním ročníkem Marketing Festivalu chceme účastníky nasměrovat zpět k jádru marketingu a připomenout jim to, že je sice skvělé být zaměřený na niche oblast, ale bez pořádné a komplexní strategie a porozumění marketingu jako takovému, mohou být sebelepší vychytávky dílčích částí marketingové komunikace naprosto k ničemu,“ říká Jindřich Fáborský, zakladatel a organizátor Marketing Festivalu a dodává: „je nutné, aby všichni marketéři věděli, že marketing, i navzdory všem nadužívaným floskulím jako „content is king“ a „future is voice“, musí být vystavěn na ověřených a podložených postupech.“

Řečníky letošního Marketing Festivalu jsou:

Les Binet a Peter Field, autoři bestselleru Effectiveness in Context, který hltají marketéři po celém světě, a zároveň uznávaní matadoři marketingové efektivity s více než třemi dekádami zkušeností, jejichž přednášku označují organizátoři jako “příležitost, která přijde jednou za život“.

Dave Trott, kreativní ředitel, copywriter a autor knih Predatory Thinking a One Plus One Equals Three, který navíc stál u zrodu reklamních agentur Gold Greenlees Trott, Bainsfair Sharkey Trott a Walsh Trott Chick Smith a v roce 2004 získal D&AD President’s Award za celoživotní přínos v reklamě,

Helen Edwards, zkušená brand konzultantka, která během své kariéry pomáhala firmám jako Johnson & Johnson, Avon, BBC Worldwide a dalším,

Tom Goodwin, jeden z nejcitovanějších technologicko-marketingových guru, bývalý viceprezident Zenith nově působící v Publicis Groupe

Ana Milicevic, expertka na digitální média a spoluzakladatelka Sparrow Digital,

Drayton Bird, direct marketingový guru, na něhož pěje ódy i samotný velikán reklamy David Ogilvy,

Stuart A. Thompson, držitel Pulitzerovy ceny, a Charlie Warzel, názoroví editoři The New York Times, kteří zároveň stojí za projektem The Privacy Project mapující pochybné aktivity obrovských firem na poli soukromí spotřebitelů a dopadů současných kauz na reklamní průmysl,

Vikki Ross, copywriterka, jejíž slova dávala hlas největším světovým značkám jako jsou Virgin Media, Body Shop, Sainsbury’s, Tesco, a Paperchase,

Dan Petrovic, jeden z nejvyhledávanějších světových odborníků na SEO vyhledávání.