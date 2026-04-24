Shell spouští soutěž o VIP zážitek na Velké ceně v Brně

Společnost Shell přichází s jarní soutěží, která potěší všechny fanoušky rychlých kol i výjimečných zážitků. Každý, kdo do 31. května 2026 natankuje paliva Shell V-Power a zapojí se do soutěže, má šanci zažít Velkou cenu ČR v Brně zcela jedinečným způsobem. Ve VIP salónku za přítomnosti jednoho z našich nejúspěšnějších motocyklových závodníků Lukáše Peška. Kromě hlavní výhry se navíc každý týden soutěží o dalších 50 cen.
Hlavní výhrou jsou dva třídenní VIP zážitky na Velké ceně ČR v Brně (19.–21. června 2026) pro dvě osoby. Výherci se mohou těšit na exkluzivní přístup do zákulisí závodního víkendu, včetně VIP salónku nad boxy, vstupu na tribuny i omezeného vstupu do depa. Součástí je i catering a parkování u hlavní tribuny. Celým zážitkem je provede legendární jezdec, který v seriálu MotoGP závodil opakovaně, Lukáš Pešek.
Vedle hlavní výhry čekají na účastníky také další atraktivní ceny – například individuální kurzy jízdy s Lukášem Peškem, palivové karty nebo bonusové body do věrnostního programu Shell ClubSmart. Do soutěže se zapojí zákazníci, kteří během jejího trvání natankují prémiová paliva Shell V-Power, použijí digitální kartu Shell ClubSmart a následně složí jednoduché puzzle v aplikaci Shell.
„Svět rychlých motorek je plný adrenalinu, emocí a špičkových technologií – a právě tuto atmosféru chceme našim zákazníkům přiblížit. Díky spolupráci s Lukášem Peškem, bývalým jezdcem světového šampionátu, máme jedinečnou možnost zprostředkovat našim zákazníkům exkluzivní třídenní VIP zážitek, který si nelze jen tak koupit. Účastníci nahlédnou do zákulisí závodů a zažijí motorsport opravdu zblízka – a to vše s průvodcem, který tento svět zná tak dobře, jako jen málokdo,“ uvedl Michal Štěpánek, marketingový ředitel společnosti Shell pro Českou republiku a Slovensko.
S kampaní se Shell zároveň hlásí k symbolu „V“, který je mezi motorkáři dobře známý jako pozdrav na cestách. Nově ho spojuje také se svými prémiovými palivy Shell V-Power – jako symbol výkonu, energie a společných kilometrů.
Soutěž je podpořena cílenou kampaní, která zahrnuje outdoor, rádio, online, PR a sociální sítě včetně spolupráce s influencery a influencerkami „zapálenými“ pro motorky. Klíčová je také komunikace přímo na čerpacích stanicích Shell nebo přes CRM kanály věrnostního programu Shell ClubSmart, včetně aplikace Shell.