Síla spojení Coca-Cola a Star Wars přináší fanouškům limitovanou edici

Coca-Cola a Disney spouštějí globální kampaň „Coca-Cola x Star Wars: Refresh Your Galaxy“ (Osvěž svou galaxii). Společně tak oslavují miliony fanoušků legendární ságy a navazují na své 70leté partnerství.
Nová spolupráce propojuje svět značky Coca-Cola s epickými příběhy Star Wars. Výsledek spolupráce je vznik limitované edice plechovek a lahví s ikonickými postavami, která symbolizuje pouto mezi fanoušky napříč generacemi i galaxiemi.
Kampaň fanoušky doslova vtáhne do děje, a to díky rozšířené realitě. Po naskenování obalu si mohou vytvořit vlastní holografický přenos jako ze světa Star Wars a sdílet ho se svými přáteli a komunitou.
Globální kampaň podpoří televizní spot, který se odehrává v prostředí kina, tedy v místě, se kterým jsou obě značky neodmyslitelně spjaty. Komunikace v České republice bude probíhat v televizi, na digitálních platformách, v rámci outdoorových aktivací a přes spolupráci s influencery. V kinech se navíc fanoušci mohou těšit na minutový mini film a překvapí je i audio spoty na Spotify. Kampaň doplňuje také soutěž v aplikaci Coca-Cola o zájezd do pařížského Disneylandu a další ceny z kolekce Coca-Cola x Star Wars.
„Coca-Cola a Disney přinášejí radost už po generace – a sdílejí ji s fanoušky napříč galaxií.
Tato spolupráce je oslavou komunity Star Wars, její vášně a síly vzájemného propojení. Coca-Cola v kampani vystupuje jako symbol radosti a spojení – emocí, které fanoušky napříč světem i galaxií spojují. Snažili jsme se tuto energii zachytit a vzdát hold těm, kteří udržují Sílu při životě,“ říká Mária Drotárová, Senior Marketing Manager Coca-Cola ČR a SR.
„Základem spolupráce Disney a Coca-Cola je i nadále vytváření kampaní na počest fanoušků,“ říká Mindy Hamilton, senior viceprezidentka pro globální marketingová partnerství The Walt Disney Company, a dodává: „Star Wars je celosvětovým kulturním fenoménem s miliony fanoušků napříč generacemi, kteří tyto příběhy přenášejí z obrazovky do svých životů. Tato kampaň se jimi inspiruje a je vytvořena přímo pro ně.“
Šestnáct originálních designů
Limitovanou edici tvoří šestnáct sběratelských designů plechovek a lahví Coca-Cola, které budou dostupné na vybraných trzích včetně České republiky.
Po naskenování QR kódu z obalu se fanouškům otevře unikátní digitální prostředí s rozšířenou realitou. Zde se dozvědí více informací o postavách z limitované edice a mohou si nahrát vlastní video. To se následně promění v holografický vzkaz ve stylu Star Wars, který lze snadno sdílet na sociálních sítích se svými přáteli, rodinou nebo fanouškovskou komunitou.
Kde hledat své oblíbené postavy:
Coca-Cola Original:
• Lando Calrissian, Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, královna Amidala, Boba Fett, Poe Dameron, císař Palpatine, Darth Maul
Coca-Cola Zero Sugar:
• Darth Vader, Yoda, princezna Leia, C-3PO, Han Solo, Luke Skywalker, R2-D2, Rey
Limitovaná edice nápojů Coca-Cola x Star Wars bude k dostání v běžné maloobchodní síti od září do listopadu 2025.
Globální kampaň Coca-Cola x Star Wars: Refresh Your Galaxy byla vyvinuta společností WPP Open X pod vedením Ogilvy a za podpory EssenceMediacom a Hogarth ve spolupráci s Disney Corporate Alliances, forpeople a Momentum.