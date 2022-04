Síť drogerií ROSSMANN se rozhodla odměnit své nejvěrnější zákazníky

V rámci jarní kampaně tak mohou členové ROSSMANN CLUBu za své nasbírané body získat sadu praktických kosmetických taštiček různých velikostí, barev a stylů, a to již od 49,90 Kč.

Své místo v nich bez problémů najde nejen nejdrobnější dekorativní kosmetika, jako je rtěnka či řasenka, ale i daleko objemnější produkty, např. lak na vlasy či hřeben, jsou tak praktickým pomocníkem do kabelky, koupelny i na cesty. Akce potrvá do 24. 5. 2022, nebo do vyprodání zásob.

Princip věrnostního programu je velmi jednoduchý. Zákazníci drogerie ROSSMANN v rámci svých nákupů v kamenných prodejnách stejně jako v e-shopu mohou sbírat v aplikaci ROSSMANN CLUB od 16. 2. do 24. 6. 2022 virtuální body, díky kterým získávají nárok na zakoupení kosmetických taštiček se slevou. Za 40 nasbíraných bodů je možné zakoupit jednu ze sad za pouhých 49,90 Kč, v případě 20 nasbíraných bodů si doplatí jen 149,90 Kč. Ti, co nechtějí čekat, mohou si sady kosmetických taštiček zakoupit i bez nasbíraných bodů. V tomto případě je cena sady taštiček pro členy ROSSMANN CLUBu stanovena na 249,90 Kč.

„Věříme, že touto aktivitou probíhající v našem programu ROSSMANN CLUB uděláme našim věrným zákaznicím radost. Při výběru taštiček jsme mysleli nejen na jejich praktičnost, ale i jejich stylové provedení. Vzniklo tak šest originálních sad obsahujících taštičky různých velikostí s na sebe navazujícím designem. Snažili jsme se přitom následovat aktuální módní trendy stejně jako různorodé zájmy a životní styly našich zákaznic,“ komentuje Olga Stanley, manažerka komunikace ROSSMANN.

V rámci akce drogerie ROSSMANN je možné vybírat z tria taštiček v barvě iced mango s krásnými vzory, dále sady s krajkovým vzorem či růžového provedení v kombinaci se vzorem růží, v sadě po dvou kusech se jedná o velmi trendy variantu v barvě rose gold s decentní krajkou nebo tělové barvě v kombinaci s květinovým vzorem. V nabídce je i stylová rozkládací kosmetická taštička v barevné kombinaci černé a rose gold.