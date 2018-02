Sklik od Seznamu nabídne kombinovanou reklamu

Reklamní systém Sklik společnosti Seznam.cz ode nově nabízí všem svým inzerentům nový reklamní formát. Jedná se o tzv. kombinovanou reklamu složenou z několika textových polí, dvou formátů obrázku a dvou log.

Jejich kombinace se v reklamním prostoru zobrazí vždy tak, aby inzerce zapadla vizuálně do kontextu stránky a na dané ploše zajistila co nejvyšší výkon. Zcela nové možnosti otevírá využití nového formátu pro takzvanou nativní reklamu, která svou podobou a svým obsahem zapadá do obsahu, ve kterém je zobrazena. Uživatelé se s ní setkají např. v sekci Další články z českého internetu na domovské stránce Seznam.cz.

„Lidé jsou v dnešní době každý den zavaleni mnoha reklamními sděleními. V momentě, kdy konzumují obsah, je spíše zaujme chytře napsaný nativní inzerát, který do stránky zapadá vizuálně i obsahově. Pro zadavatele reklamy to však znamená, že musí uživateli nabídnout v první řadě zajímavé čtení a třeba až na jeho konci zmínit inzerovaný produkt například formou odkazu do e-shopu, kde si jej může čtenář zakoupit. Takto koncipovaná reklamní sdělení dosahují cca 3x vyšší míry prokliku než běžná inzerce,“ vysvětluje princip nativní reklamy David Velechovský, manažer Sklik, a dodává, že nativní reklama byla dosud na Seznam.cz dostupná pouze prostřednictvím přímého nákupu a omezeně přes RTB.

Spuštění kombinované reklamy předcházelo tříměsíční testování s vybranými klienty a agenturami zařazenými do programu Certifikované agentury Sklik. Samozřejmostí je její zacílení všemi dostupnými způsoby, které v Skliku již jsou – retargeting, zájmy, nákupní zájmy, pohlaví, umístění a další.