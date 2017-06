Skřítci znovu na scéně: tančí pro Poštovní účet

Poštovní spořitelna opět vsadila na červené skřítky a rozvíjí kreativu, s níž loni slavila úspěch kampaň na Poštovní půjčku. Od začátku května sedmero skřítků doprovází komunikaci nového vlajkového produktu Poštovní spořitelny – Poštovního účtu.

„Koncept postavený na 3D postavičkách poštovních skřítků, z nichž každý reprezentuje jinou produktovou řadu, se nám velmi osvědčil. Lidé si naše kampaně dobře pamatují a skřítky si hned spojují právě se značkou Poštovní spořitelny,“ říká ředitelka komunikace a marketingu ČSOB a Poštovní spořitelny Renata Němcová Pixová a dodává, že v nové kampani se lidé mohou těšit především na postavičku Šikulína, který nový Poštovní účet reprezentuje.

Pro kampaň využívá Poštovní spořitelna především online a televizi. Třicetivteřinové, zkrácené dvacetivteřinové spoty a sponzorské vzkazy běží na programech skupiny Nova od 1. května až do 18. června. Skřítci a Poštovní účet jsou k vidění i na citylightech ve větších městech a samozřejmě i na pobočkách pošt a ve finančních centrech. Právě na pobočkách se během léta prostřídají dva vizuály se skřítky.

“První se zaměřuje na benefit v hodnotě 1 000 Kč do věrnostního programu Svět odměn. Bonus získají všichni klienti, kteří si založí Poštovní účet do konce června. Zároveň s tím běží i online kampaň, na kterou rovněž sázíme. Lidé si mohou totiž účet snadno sjednat i na internetu, a to na našem webu www.postovnisporitelna.cz,” doplňuje Renata Němcová Pixová.

Kromě akvizice Poštovního účtu má kampaň se skřítky podle Renaty Němcové Pixové pomoci i dalšímu budování značky Poštovní spořitelna. Spot vzniknul v agentuře Creative Brand a natočil jej režisér Daniel Bird, skřítky vytváří studio PFX. “Televizní spot se natáčel dva dny a podílel se na něm tým 75 lidí. U animací a na finálním střihu pak tvůrci strávili u počítače 650 hodin,” přibližuje Renata Němcová Pixová.

Poštovní spořitelna chce stejně jako v případě Poštovní půjčky potvrdit fakt, že i Poštovní účet je nejdostupnějším produktem svého druhu na trhu. A to, jak co se týče podmínek jeho získání, tak i možností spravování online, na všech pobočkách České pošty i na finančních centrech. Kromě více než 3 000 poboček tak mají k dispozici i síť více než 1 000 bankomatů Poštovní spořitelny a ČSOB.