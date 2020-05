Smíchov drží spolu i v této zvláštní době

Nový spot značky Staropramen reaguje na současnou situaci ovlivněnou světovou pandemií koronaviru. Osvědčený Hynek Čermák v něm konstatuje, že i když je tato doba opravdu zvláštní, lidé by měli držet spolu a těšit se na návrat k normálu – třeba do divadla nebo hospody.

A pokud si k tomu doma dají i „jedno“ ze Smíchova, rychleji to uteče. Krátký spot je v těchto dnech k vidění v digitálním prostředí. Počátkem května se pak objeví i v televizi.

„Jistě stojí za zmínku, že spot vznikl spontánně v reakci na současnou situaci. Pro toto období jsme měli připravenou jinou reklamu, ale přišlo nám vhodné komunikovat aktuální téma a konzumentům vzkázat, že jsme všichni na jedné lodi,“ uvádí David Šeberle, Senior Brand Manager značky Staropramen, a dodává: „Jedná se v podstatě o amatérské video. Vznikalo rychle, bez účasti velkého štábu na chatě jednoho kolegy. Přesto si myslíme, že se díky hereckému umu Hynka Čermáka velmi povedlo.“ Kromě toho, že spot vznikal ve velmi krátkém čase a za nestandardních podmínek, zřekli se také všichni zúčastnění jakéhokoliv nároku na honorář. „Udělalo nám velkou radost, že slogan Smíchov drží spolu není jenom prázdná fráze, a když je potřeba, opravdu se dokážeme vzájemně podpořit,“ říká Šeberle. Spot má totiž za úkol upozornit nejen na to, že současná situace a omezení se dotýkají nás všech, a proto je potřeba brát to s nadhledem, ale zároveň i na projekt Zachraň hospodu.

Iniciativa spuštěná pod záštitou Českého svazu pivovarů a sladoven si klade za cíl podpořit gastronomické podniky, které se ze dne na den ocitly v nelehké situaci. Lidé si mohou prostřednictvím tohoto projektu zakoupit voucher, který po obnovení provozu uplatní ve své oblíbené hospodě či restauraci. Peníze vybraná provozovna obdrží nyní, což může v této nelehké době často bez nadsázky znamenat skutečnou záchranu. Staropramen je jedním z aktivních partnerů projektu, avšak není to zdaleka jediný způsob, jakým Smíchovský pivovar podporuje své zákazníky. „Poskytujeme jim poradenství a servis v oblasti péče o výčepní technologie, pomáháme se zorientovat v možnostech podpory, kterou avizuje stát. Prošlé pivo zdarma vyměníme za čerstvé. Řada z nich provozuje alespoň výdejová okénka a těm jsme zdarma poskytli PET lahve na pivo apod. Prostě děláme vše pro to, aby nám zůstalo co nejvíce míst, kam si budeme moci, až to všechno skončí, skočit na jedno,“ uzavírá Šeberle.