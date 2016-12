SodaStream spustil provokativní reklamní kampaň s protagonisty ze Hry o trůny

SodaStream vsadila ve své nové kampani na spojení s ikonami populárního seriálu HBO, HRA O TRŮNY: Thorem Björnssonem a Hannah Waddingham. Třetí postavu provokativního spotu ztvárnil komik Ross Hatt a jednu z vedlejších rolí generální ředitel společnosti SodaStream – Daniel Birnbaum.

Celá kampaň je koncipována jako výzva ke změně. K oslovení konzumentů perlivé vody využívá ikonickou scénu „Cesta pokání“ z 5. série seriálu HRA O TRŮNY, humor a moment překvapení. Soustředí se na výrobu perlivé vody v domácích podmínkách s využitím čerstvé vody z místních vodovodů. Výzva zdůrazňuje snahu o trvalou změnu nákupních zvyklostí s důrazem na snižování výroby a distribuce jednorázových plastových láhví, které znečišťují planetu.

„Každý den se na celém světě použije více než miliarda lahví na nápoje. Naprostá většina tohoto plastu skončí na skládkách, ale také v parcích a oceánech,“ vysvětluje Daniel Birnbaum, generální ředitel společnosti SodaStream. „Beru tento problém velmi osobně, a to je i důvod, proč jsem se podílel na natáčení tohoto videa. Dobrá zpráva je, že ve většině částí světa máme čerstvou vodou z vodovodu, kterou si můžeme vychutnat i perlivou, aniž bychom denně znečišťovali planetu. Jednorázové plastové láhve jsou zlozvykem, který patří do minulosti. Miliony lidí si už pomocí výrobníku SodaStream připravují perlivou vodu doma. Snižují tak objem škodlivého plastového odpadu a my doufáme, že je brzy budou následovat další.“

Thor Björnsson svoji účast na kampani komentoval takto: „Čerstvá, kvalitní voda z kohoutku je mým preferovaným nápojem. Perlivou vodu jsem si připravoval se SodaStreamem doma už od malička a vyzývám každého, aby učinil totéž. Se SodaStream můžete využít přírodní zdroj vody a snížit tak celkové znečištění Matky Země.“ Hannah Waddingham k tomu dodává: „Jsme hrdí na práci se značkou SodaStream, která nabízí každému možnost podporovat zdravější a udržitelný způsob života.“