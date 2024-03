Společnost LEGO Group ve spolupráci s hypermarketem Globus podpoří prodejem stavebnic organizaci Nedoklubko®

Silné značky se spojily, aby přispěly na pomoc předčasně narozeným dětem. Z každé stavebnice LEGO® prodané v březnu a dubnu v hypermarketech Globus poputuje 10 korun neziskové organizaci Nedoklubko®. Ta dlouhodobě pomáhá rodinám předčasně narozených miminek a spolupracuje s neonatologiemi napříč Českem.

Z výtěžku organizace tak pořídí například NedoVaky pro blízký kontakt rodičů s jejich nedonošeným miminkem a poskytne podporu rodinám, aby těžkou situaci po předčasném narození dítěte snáz zvládly.

V posledních letech se u nás rodí přibližně 7 % dětí před ukončeným 37. týdnem těhotenství, podle webu Nedoklubko® to ročně představuje zhruba 7 000 dětí. I když je české lékařství na velmi vysoké úrovni a dokáže zachránit vysoké procento nedonošených miminek, přeci jen je start života pro novorozeně i jeho rodinu těžký. Proto je důležitá podpora, kterou nezisková organizace Nedoklubko® nabízí. Péče o předčasně narozené děti je nákladná, a proto je finanční pomoc od společností Globus a LEGO Group vítaná. „Projektů, které pro ulehčení startu života rodin s nedonošenými dětmi konáme, je celá řada. Podporujeme rodiče, aby situaci v této těžké chvíli zvládli, věnujeme každé mamince předčasně narozeného miminka uvítací balíček s radami a dárky, jež pomáhají zvládnout těžký začátek. Na to vše jsou neodmyslitelně potřeba i finance. Jsme proto moc rádi, že nám LEGO Group s Globusem nabídli tuto sbírku,“ řekla Lucie Žáčková, ředitelka organizace Nedoklubko®.

LEGO Group a Globus společně pro miminka do dlaně

Každá prodaná stavebnice LEGO v hypermarketech Globus od 1. března do 30. dubna podpoří 10 korunami předčasně narozená miminka a jejich rodiny. „Naší misí v LEGO Group je odjakživa inspirovat a rozvíjet budoucí stavitele zítřka. Organizace Nedoklubko® staví na obdobných hodnotách a zároveň nám spojení otevírá možnosti podporovat předčasně narozené děti a jejich rodiny. Těší nás, že můžeme být společně s obchodním řetězcem Globus součástí této mimořádné iniciativy, která přináší pozitivní změny do životů těch, kteří to potřebují,“ komentuje spolupráci Iva Ambrožová, ředitelka marketingu společnosti LEGO Group.

Malý andílek Natálka: Tvář podpory pro předčasně narozené děti

Tváří akce je šestiletá Natálka, která se narodila ve 29. týdnu těhotenství. Díky péči lékařů i výrazné pomoci své rodiny je dnes v naprostém pořádku. Rodičům se zvládnutím náročné situace pomohlo právě Nedoklubko®.Začátek formuláře „Když jsem ležela na rizikovém oddělení a věděla jsem, že mě předčasný porod nemine, svíral mě obrovský strach z toho, co bude. Dozvěděla jsem se o organizaci Nedoklubko®, pročítala si různé příběhy maminek se stejným osudem a nesmírně mi to v této těžké chvíli pomohlo. Velmi si vážím práce organizace Nedoklubko®, díky které na to nejsme sami,“ sdílela svůj příběh maminka Natálky, Markéta Fučková.