Spolupráce Coca-Coly a rappera Garanda

Český rapper a producent Paulie Garand využil pro svůj nový singl Loco ikonický a stylový červený minibus „Colin“ z letní kampaně značky Coca-Cola. Po úspěšné desce DANK, která vyšla koncem minulého roku, vydává Paulie Garand nový singl.

Prosluněná stylovka Loco má všechny předpoklady stát se letním bangerem. Paulie Garand se na něm vrátil ke spolupráci s producentem jménem Fiedlerski. Spolu už mají na kontě hitovku Play z alba Nirvana. Na novém singlu Loco se autorsky podílel ještě také zpěvák Marcell, jehož nádherný hlas nedávno doprovodil Paulieho ve zpovědi Srdce z ledu. Zpěv si na singlu Loco ale vzal tentokrát na starost úplně někdo jiný, talentovaná slovenská zpěvačka Zea.

To, co na první pohled vypadá jako předem dlouho připravovaný projekt, vzniklo naprosto spontánně během jednoho červnového odpoledne, kdy v útrobách auta dostal svoji podobu beat i text. „Vždycky jsem chtěl jet na trip legendárním VW minibusem, a tak když mi Coca-Cola nabídla si ho půjčit, ani na chvíli jsem nezaváhal,“ prozrazuje Paulie hlavní impuls ke vzniku svého nového letního singlu Loco. Stačilo pár minut za volantem červeného veterána a bylo jasné, že tenhle roadtrip jen tak neskončí.

Minibus Colin hraje také hlavní roli ve videoklipu, který pro Paulieho natočila známá podještědská parta Forward Creatives. „Celá ta bezstarostná jízda našeho roadtripu se taky plynule přenesla do songu i klipu,“ popisuje Paulie Garand atmosféru při vzniku videa, ve kterém si zahráli i všichni spoluautoři nového singlu Loco. Ještě zbývá vysvětlit, odkud

se vzal ten tajuplně znějící název tracku. „Loco je španělsky blázen a pro mě to přesně vystihuje všechno to, co jsem zažil při tomhle neplánovaném, ale o to víc nezapomenutelném letním roadtripu,“ dodává Paulie.