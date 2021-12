Srovnejto.cz představuje formou animovaných videí nástrahy číhající na rodinné výdaje

Nejlevnější smlouva, která nakonec na plné odškodné nestačí nebo jen jednoduchý zmatek, který mohou mít lidé ve slovech pojištění domácnosti a nemovitosti. Srovnejto.cz představuje známé finanční produkty z jiného, pro klienty mnohdy zdánlivě nedůležitého, úhlu.

V krátkých videích ukazuje možné scénáře, které až při pojistné události odhalí nedostatky uzavřených smluv. Ty se přitom dají za pomoci Srovnejto.cz rychle upravit, lehce pochopit a opravdu dobře nastavit. Videa kreativně zaštítila agentura WMC/Grey, která se také postarala o produkci.

„Chtěli jsme jednoduše ukázat, na co si u rodinných výdajů dávat pozor, a to ať už jde o pojištění majetku, auta, placení za energie nebo dokonce na co se zaměřit u hypoték a jejich refinancování. Samotným cílem je edukovat a zároveň zajistit, aby lidé nevyhazovali peníze tam, kde to není potřeba, a kde naopak není vždycky nejvýhodnější jít po té nejlevnější nabídce,“ doplňuje k nové kampani Josef Matějovič, Head of Marketing Skupiny Srovnejto.

Ve videích diváky herci za pomoci animací upozorňují například na úskalí nedostatečného pojištění auta nebo majetku.

„Koncept ‚Máte chvilku?‘ funguje na hraně reklamy a edukativního obsahu. Přímočaré kreativní zpracování má za úkol udržovat pozornost a docílit, co možná nejdelší konzumace. Přitom si značka Srovnejto.cz po celou dobu stále udržuje image experta, který dokáže poradit,“ říká Aleš Hron z WMC/ Grey.

Kampaň přibližuje také řadu pojmů, ve kterých se lidé často nemusí vyznat.

„V současné době je v České republice pojištěna zhruba polovina domácností a pouhé dvě třetiny rodinných domů. Přitom nejde jen o živelné pohromy, ale daleko častěji třeba vytopíte souseda nebo vám ukradnou z vaší garáže kolo. Upozorňujeme i na rozdíly v pojmech jako je potopa, povodeň, zátopa nebo vytopení, abyste pak právě při návštěvě rozčíleného souseda ze spodního patra nebyli překvapeni, že vaše smlouva na takové škody nemyslí,“ popisuje Martin Daneš, ředitel divize pojištění Srovnejto.cz. „U povinného ručení upozorňujeme na možné podhodnocené smlouvy. Řidiči sice ušetří několik stokorun ročně, ale v závěru je může nehoda pořádně zadlužit a odškodné pak mohou splácet i řadu let.“

Další spoty divákům vysvětlují, proč se kvůli očekávanému dalšímu nárůstu úrokových sazeb právě teď zaměřit na refinancování hypoték nebo na detaily nové smlouvy na energie.

„Ještě před skokovým zdražením energií v říjnu 2021 přeplácelo na energiích až 85 procent domácností. V aktuální situaci zákazníci bez zafixované ceny platí výrazně více, a tak je o to důležitější vybírat z více možností. Zároveň ale platí, že absolutní cena není jediným parametrem, který sledovat. Mezi další patří délka trvání smlouvy nebo výpovědní lhůty. Nejjednodušší je srovnat si parametry svého připojení a spotřeby třeba přes naši kalkulačku elektřiny a plynu. Z výsledku srozumitelně uvidíte rozdíly mezi jednotlivými dodavateli jak v ceně, tak v dalších parametrech vyplývající ze smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek,“ přibližuje Aleš Fojtík, ředitel divize energií Srovnejto.cz.