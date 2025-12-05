Stará myslivecká představuje nový televizní spot s Davidem Švehlíkem

Legendární whisky Stará myslivecká vstupuje do nové éry. S filmově laděným TV spotem „Moment výjimečnosti“ přichází nová tvář značky – herec David Švehlík.
Kampaň staví na myšlence, že výjimečný může být každý z nás, každý je totiž součástí velkých, významných věcí. A i tyto výjimečné okamžiky si následně zaslouží výjimečné pití.
Palírna U Zeleného stromu, nejstarší palírna v Evropě, pokračuje v dlouhodobém budování značky Stará myslivecká jako výjimečné whisky, která spojuje tradici, řemeslnou kvalitu a moderní pohled na mužskou eleganci. Stará myslivecká se přirozeně posouvá dál a otevírá novou kapitolu své komunikace – výjimečnost posouvá do klidnější, civilnější podoby. Blíž k současnému gentlemanovi, pro kterého je sklenka dobrého pití přirozenou součástí výjimečných chvil, nikoli pózou.
Nová tvář: David Švehlík jako tichý pozorovatel
Novou tváří Staré myslivecké se stává herec David Švehlík. V kampani ztělesňuje „tichého pozorovatele“ – důstojného, vnitřně hlubokého muže s pevným morálním kompasem. Muže, který je citlivý na pravdu, krásu a rovnováhu v lidech i ve světě kolem sebe. Člověka, jenž si váží klidu, jemnosti a přirozené elegance a pro kterého je styl především výrazem autenticity, ne maskou. Muže, který ví, že opravdová síla se neprojevuje hlukem, ale klidem. A právě tato kombinace vnitřní síly, citlivosti a civilnosti odpovídá hodnotám Staré myslivecké – whisky, která se pije, když chceme něco skutečně ocenit, ne když potřebujeme dělat dojem.