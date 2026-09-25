Staropramen představuje novou kampaň Prověřeno přáteli

Staropramen uvádí novou kampaň Prověřeno přáteli, která propojuje pivo s tím, co k němu neodmyslitelně patří – momenty strávenými s blízkými. Staví na myšlence, že právě takové chvíle dodávají pivu další rozměr, díky kterému se k němu chceme znovu vracet.Kreativní koncept vznikl lokálně pro český trh pod vedením agentury DDB.About95.
Ve veřejném prostoru zaměří primárně na centrum Prahy, tedy lokalitu, která je s výrobou a tradicí Staropramenu už víc jak 155 let spojená. U digitálních formátů bude značka cílit plošně v rámci celé České republiky. Klíčové vizuály zachycují autentické podvečerní momenty skupiny přátel v prostředí pražských náplavek a pracují s principem fotografie jako přirozeného záznamu momentů, které stojí za to si uchovat. Fotografie vznikaly v reálném prostředí a následně byly pro finální vizualizace upraveny pomocí AI nástrojů.
„Téma přátelství provází značku Staropramen už od jejích počátků, kdy za vznikem samotného pivovaru stáli dva přátelé. Přátelství a společné posezení u piva navíc představují přirozenou součást české pivní kultury. Podzimní kampaní ‚Prověřeno přáteli‘ chceme tuto hodnotu oslavit a připomenout, že dobré pivo spoluutváří naše společné chvíle a neodmyslitelně patří k setkávání lidí,“ představil hlavní myšlenku Martin Smejkal, marketingový ředitel společnosti Pivovary Staropramen.
Ve veřejném prostoru, online reklamě i na sociálních sítích se nová komunikace objevuje postupně od pondělí 21. září 2026. Součástí mediálního mixu budou také vizuály v pražském metru či v obchodním centru Nový Smíchov ve formátu DigiMax. Obsah se bude zobrazovat také na CTV platformách a prostřednictvím široké škály digitálních kanálů, propojený bude také s Rohlík Ads.
Na sociálních sítích zároveň vznikne prostor pro fanoušky značky. Lidé mohou sdílet své fotografie s přáteli například při návštěvě svých oblíbených podniků, označovat profil Staropramenu a přidávat hashtag #ProverenoPrateli.